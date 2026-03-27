Detienen en Mercedes una banda de 5 integrantes que sustraía techos corredizos de vehículos Peugeot Chivilcoy

En primera instancia, en calles 2 y 35, fueron aprehendidos Lucas Daniel Paredes (36) y Matías Rodolfo Pelozo (27), ambos domiciliados en Lomas de Zamora, quienes se movilizaban en una camioneta VW Amarok.

Posteriormente, en calles 15 y 113, se procedió a la detención de Alejandro Pérez (32), Randolf González de las Casas (48) y Alexis Martín Lafuente (28), también con domicilio en Lomas de Zamora, quienes circulaban en un vehículo Fiat Punto.

Según se informó, los detenidos integraban una organización delictiva dedicada a sustraer techos corredizos de vehículos estacionados en la vía pública en distintas localidades de la zona, entre ellas Mercedes, Chivilcoy y San Antonio de Areco. Uno de los integrantes es de nacionalidad peruana.

A partir de tareas investigativas realizadas por personal policial de Chivilcoy, y en base al análisis del modus operandi, se estableció que los mismos serían autores de al menos tres hechos cometidos en nuestra ciudad, todos bajo la modalidad de hurto sobre vehículos Peugeot 206 estacionados en la vía pública.

La investigación continúa con el análisis de comunicaciones y geolocalización de los teléfonos celulares secuestrados durante el operativo, con el objetivo de desarticular completamente la banda.

Los aprehendidos fueron puestos a disposición de la Justicia bajo la carátula de robos y hurtos reiterados, mientras que los vehículos utilizados y los dispositivos móviles quedaron incautados como parte de la causa.

fuente e imagen: De Chivilcoy