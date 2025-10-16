Detienen a una mujer acusada de incendiar y robar la casa de su ex pareja en 9 de Julio

El hecho investigado ocurrió el 8 de septiembre pasado, cuando un masculino mayor de edad denunció que, alrededor de las 6 de la mañana, descubrió un incendio en su vivienda ubicada en calle Tucumán al 2700.

Tras la intervención de los Bomberos Voluntarios, se constató además de la destrucción de la vivienda, la sustracción de un reloj de plata y utensilios de cocina, por lo que el hombre apuntó a su ex pareja de 49 años ,como la principal sospechosa, dando comienzo a la investigación la cual fue llevada adelante por la Sub DDI Bragado a cargo del Comisario Julio Ramos en forma conjunta con la Policia Comunal Nueve de Julio y CPR Nueve de Julio.

Donde a partir de las tareas investigativas, las cuales incluyeron análisis de cámaras de seguridad, toma de testimonios y relevamientos en el lugar los efectivos lograron reunir pruebas que vincularon a la mujer con el hecho.

Con orden judicial, se efectuó un allanamiento en un domicilio de calle Garmendia al 900, donde fue detenida la femenina y se secuestró un teléfono celular Samsung A15, elemento considerado de interés para la causa.

La mujer fue notificada de la formación de causa conforme al Artículo 60 del CPP y será presentada este miércoles ante la fiscalía interviniente para prestar declaración indagatoria.