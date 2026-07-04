Durante el partido de Argentina: Un delincuente roba un comercio con un arma blanca y se lleva la caja registradora

La noche de este viernes 3 cuando se jugaba el partido de futbol entre el seleccionado argentino y el de Cabo Verde, y donde se sufría por el resultado, una empleada de un comercio rubro quiosco, también sufrió un violento robo, por parte de un masculino quien ingreso al comercio de Av. Alte. Brown 690 en la ciudad de 9 de Julio, y mediante el uso de un arma blanca, amenazo a la empleada, donde se puede escuchar en el video «tirate al piso», tira la computadora y solo se lleva la caja registradora, a lo que la empleada impactada por el hecho, solo atina a decir «para, para».

Se trata del Maxi Kiosco 1105, y el robo se produjo a las 8:54 y en tan solo 10 segundo el delincuente que actuó rápido y con rostro tapado, se fue con la caja y con parte de lo recaudado.

Se realizo la correspondiente denuncia y se espera que las imágenes de cámaras de seguridad del lugar puedan aportar información para esclarecer el hecho.