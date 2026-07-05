Carne de Cerdo: Se exporto mas, que siga la tendencia

La Secretaría de Agricultura del Ministerio de Economía de la Nación informa que entre enero y mayo se exportaron 7.645 toneladas de carne porcina y subproductos por un valor total de 10.037.000 dólares, lo que representan alzas del 91,2% y del 156,8% respectivamente, en comparación con los mismos meses del año anterior.

Por otra parte, la producción creció 11,8%, sumando 354.588 toneladas entre enero y mayo, promovidas por un incremento del 9,7% en la faena, que alcanzó 3.720.893 cabezas en el lapso señalado.

De esta manera, el consumo per cápita se ubicó durante mayo en 19,59 kilogramos por habitante por año, lo que representa una suba del 8,4% en comparación con el mismo mes del año anterior.