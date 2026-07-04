Del enojo a los abrazos: Scaloni y un particular momento con un periodista en la conferencia de prensa

La Selección Argentina sufrió más de la cuenta para vencer a Cabo Verde en el Mundial y superar la instancia de 16avos de final. En la conferencia de prensa Lionel Scaloni tuvo un cruce con un periodista, se molestó por su pregunta, pero todo terminó de la mejor manera.

La conferencia de prensa post partido tras Cabo Verde de Lionel Scaloni fue interpelada por la tensión que generó un encuentro que terminó definiéndose en tiempo extra y en ese contexto el técnico argentino cruzó a un periodista por una pregunta, lo que derivó en un momento incómodo.

Nestor Clivati, del Espectador de Santa Fe, fue el cuarto periodista en preguntar en la conferencia y consultó: “¿Qué le pasó en el final al equipo, le pesó la responsabilidad de candidato?”, a lo que fue cortado por Scaloni que advirtió: “Eso no, eso no lo preguntes”.

“Bueno lo quito, lo quito, pero sigo” afirmó el periodista que reformuló su consulta y preguntó: “Sintió esa responsabilidad, le pesó esa instancia?” a lo que Scaloni respondió: “Con todo respeto aparte con vos me llevo bien, pero si lo que mejor tiene el equipo es que sigue, recibe palos y sigue, después podemos valorar si bien o mal, pero es ahí donde creo que estuvimos a la altura después si lo hacemos bien o mal hay un monto de condicionantes uno de ellos es el césped, es extraño no esa una excusa, pero la pelota no corría, hay veces que no encontras ese último pase, pero yo creo que siempre insistió, llevó la iniciativa del partido”, y antes del cierre de la respuesta el técnico cruzó a quien le preguntó: “Perdón no te deje terminar la pregunta, ¿te enojas?”

“No, no me enojo, sabes que porque te admiro, te pregunte desde el respeto, estoy agradecido de tu respuesta y no se si tengo que pedir disculpas al respecto, pero así somos”, respondió el periodista en un cruce incómodo.

Tras la conferencia Nestor Clivati, publicó en sus redes social una foto abrazando al técnico de la Selección y afirmó: “Después de una diferencia con Lionel Scaloni en la Conferencia de Prensa en Miami que tuvo todos los matices, este cariño y respeto mutuo, ordena las emociones que a todos nos atraviesan y me deja en paz. Inolvidable momento”.