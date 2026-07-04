Alertas naranja y amarilla en la provincia por frío extremo: dónde habrá marcas bajo cero

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió este viernes una alerta amarilla por temperaturas extremas frías para casi todo el territorio nacional, con una zona en el centro/este bonaerense, aún más comprometida, donde el nivel de la advertencia es naranja.

El frío polar, protagonista Más allá de la posibilidad de que ocurran nevadas en zonas donde no es habitual, como ocurrió en la costa bonaerense, el protagonista de los próximos días seguirá siendo el frío polar, con marcas térmicas mínimas y máximas muy bajas en gran parte del territorio bonaerense. Las heladas volverán a hacerse presentes durante las primeras horas del día y el ambiente se mantendrá muy frío incluso durante la tarde.

Entrado el fin de semana, según precisó el meteorólogo Christian Garavaglia al sitio especializado Meteored, con la llegada de una perturbación en altura, «las precipitaciones regresarían a partir del domingo sobre la provincia de Buenos Aires, Capital Federal y el sur del Litoral», aunque sin eventos asociados de fuerte impacto y con lluvias estimadas máximas en el rango de 15 a 20 mm sobre el centro del territorio bonaerense.

Jornada helada En la lista de ciudades con temperaturas más bajas reportadas por el SMN alrededor de las 9 de la mañana de este viernes, ocho localidades bonaerenses se ubicaron junto a ciudades patagónicas, donde las primeras horas del día fueron verdaderamente heladas.