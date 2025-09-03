Detectan un caso positivo de influenza aviar en aves de traspatio en Entre Ríos

El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) confirmó un caso positivo de Influenza Aviar Altamente Patógena (IAAP) H5 en aves de traspatio de la localidad de Laurence, departamento Nogoyá, provincia de Entre Ríos.

La detección se produjo tras la notificación de alta mortandad en gallinas del lugar. Agentes del Senasa tomaron muestras que fueron analizadas en el Laboratorio Nacional del organismo, en Martínez, donde se confirmó el diagnóstico.

Frente a la situación, se ejecutaron medidas inmediatas: sacrificio y disposición final de las aves afectadas, limpieza y desinfección del predio, además de la implementación de un área de prevención de 3 kilómetros, con tareas intensivas de vigilancia y monitoreo epidemiológico. El organismo aclaró que en la zona no se encuentran establecimientos comerciales de aves, por lo que se trata de un área sin impacto productivo significativo.

Recomendaciones de bioseguridad

El Senasa instó a reforzar las medidas de higiene y manejo en todos los establecimientos avícolas para evitar la propagación del virus. Entre ellas se incluyen:

Verificar la integridad de las mallas antipájaros.

Limpiar y desinfectar vehículos, insumos y zonas de acumulación de materia fecal de aves silvestres.

Eliminar áreas con agua estancada que puedan atraer aves.

En el caso de aves de traspatio, se recomienda mantenerlas en espacios protegidos, utilizar ropa y calzado exclusivo para su manipulación y restringir el acceso de aves silvestres a comida y agua.

Cómo notificar casos sospechosos

Ante la presencia de mortandad de aves o síntomas compatibles con la enfermedad, se debe notificar al Senasa de manera inmediata a través de:

Oficinas locales del organismo.

WhatsApp al (11) 5700-5704.

Correo electrónico: notificaciones@senasa.gob.ar.

Formulario «Avisá al Senasa», disponible en el sitio web oficial.

Para más información, se puede consultar el micrositio del organismo.