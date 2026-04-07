Después de 21 años, la cementera Loma Negra vuelve a manos argentinas
Loma Negra, la mayor cementera del país, vuelve a ser presidida por un argentino después de 21 años ya que Marcelo Mindlin se convirtió en su nuevo responsable máximo. La empresa creada en Olavarría por la familia Fortabat, y una de las más reconocidas del país, en 2005 había sido vendida a InterCement, importante holding brasileño.
Loma Negra, líder en el mercado
Según informó Noticias Argentinas, la operación se concretó tras la reestructuración de una deuda cercana a los US$ 1.500 millones que afectaba a InterCement, perteneciente a la familia Camargo Correa. El proceso, aprobado por la justicia de San Pablo, permitió estabilizar financieramente al grupo con un nuevo esquema que incluye un cupón del 6,75% y sin vencimientos en los próximos cinco años. Asimismo, se realizó un aporte de capital de US$110 millones para reforzar el funcionamiento de la empresa.
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