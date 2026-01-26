Despiste y vuelco de un camión en la Ruta 65

Un camión protagonizó un despiste y vuelco en la medianoche de este lunes en la Ruta Provincial 65, a la altura del kilómetro 240, en inmediaciones de la bajada a Villa Sanz.

El vehículo era conducido por Marcelo Britez, bolivarense radicado en esta ciudad, y pertenece a la empresa Transporte Romero. Al momento del accidente, el camión circulaba en sentido Bolívar-Nueve de Julio y, según los datos recabados en el lugar, transportaba piezas y repuestos utilizados para pozos petroleros.

Según refirió el propio conductor, el despiste se habría producido al intentar evitar un carpincho que se cruzó sobre la calzada. En esa maniobra, el camión se cruzó de mano, volcó sobre la banquina y se desplazó varios metros, quedando con la trompa próxima al alambrado de un campo lindero.

En el lugar trabajaron Bomberos Voluntarios, personal policial y una ambulancia, que trasladó al conductor al hospital para su evaluación médica.

