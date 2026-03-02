Despiste de un camión en ruta nacional 5

El pasado viernes 27, un camión Mercedes Benz 1634 con acoplado que circulaba vacío en dirección Alberti – Bragado se despistó en el kilómetro 198 de la Ruta Nacional Nº 5.

El transporte quedó detenido afectando la mano ascendente de la ruta. La circulación de los vehículos debió ser asistida por cómo se detuvo el vehículo tras salirse de la cinta asfáltica.