Desgracia con suerte: Un ómnibus que transportaba una delegación de futbolistas de Los Toldos se incendio por completo

Conforme se conoció el ultimo viernes 10, jornada no laborable por el feriado nacional, una delegación de jugadores de inferiores del Club Viamonte FC, que se movilizaba en un ómnibus de pasajeros, tras competir en su condición de visitante ante O’Brien del partido de Bragado, a su regreso por Ruta 46 a pocos kms. de O’Brien, se incendio completamente.

Conforme informo el periodista deportivo, Saul Sbrissa, «por suerte los jóvenes y profes abandonaron de inmediato la unidad, lo que hizo que por suerte no hubiera ningún tipo de complicaciones personales. TODOS ILESOS. Solo el transporte, cómo lo muestran las imágenes que sufrieron las consecuencias.

Por su parte horas mas tardes, el Club emitió una comunicación refiriéndose al hecho sucedido, destaca lo siguiente: