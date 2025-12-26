Desfile navideño de Bomberos: Unas 9.000 personas disfrutaron del evento. Que dijeron sobre el uso de pirotecnia

Finalmente el segundo evento denominado “Desfile navideño de Bomberos Voluntarios de 9 de Julio”, con el cual, el Cuartel busco agradecer a la comunidad por el acompañamiento a lo largo del año, recibió una muy buena respuesta del público, y al que se sumaron unos 450 participantes que trabajaron en las distintas coreografías que se plasmaron junto a bomberos este jueves 25 en los alrededores de Plaza Gral. Belgrano.

El Oficial de Bomberos, Leandro Fuentes, quien tuvo a su cargo la organización final, subrayo en dialogo con El Regional Digital, “pudimos hacer feliz a un montón de chicos que esperaban este desfile, con el apoyo de Andrea Amaya y Daniela Tolosa, con mucha gente detrás de escena, que hace muy grande el trabajo”, reconoció.

En cuando al evento explico “nos ocupó dos cuadras, el desfile para atrás por avenida Mitre, dando vuelta a la plaza, y culminando en el Mastil de la Plaza. En tanto que sostuvo que el desfile también aporto al comercio de la zona que estaba abierto, porque se vio muy beneficiado, consultamos la cantidad de gente, y personas que conocen sobre cálculos, nos comentaron que aproximadamente unas 9.000 personas se sumaron, con lo que nos parece muy bueno, por lo que no fue solamente una cuestión festiva, también aporto al comercio local.

Uso de pirotecnia y el pedido de disculpas

En otro orden, se le consultó a Fuentes por el uso de pirotecnia, lo que está prohibido por ordenanza municipal, el vocero de la organización del evento reconoció que hubo en error, y que no tendría que haber sucedido, ya hemos emitido (la Asociación Bomberos Voluntarios 9 de Julio) una comunicación informando al respecto y pidiendo nuestras disculpas, pero sucedió que en nuestro pedido al vendedor le solicitamos fuegos artificiales insonoro, de hecho lo podemos comprobar con el pedido de compra, pero resulta que una de las mismas es de pirotecnia y la otra no, comento, aunque lamento lo ocurrido, de hecho reconoció el error de no haber prestado atención a la leyenda.

Fuentes, apunto que una vez que se activaron lamentablemente no podíamos hacer nada. Nos sorprendimos nosotros también, tenemos los comprobantes, tenemos la factura, tenemos las cajas, una que dice sin ruido y la otra no tiene leyenda directamente. Así que bueno, nada, la información no fue eficiente por parte del vendedor”; el daño ya está hecho.

Si, queremos dejar en claro que nosotros más que nadie tenemos empatía hacia estas personas con autismo, hacia los animales también, no tiene mucho sentido buscarle la intencionalidad a esto, sino que fue un error que obviamente no va a volver a ocurrir, aclaro.