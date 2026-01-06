Deseo: El año 2025, 9 de Julio estuvo cruzado por la inundación y “de alguna forma fuimos escuchados, no lo que nos hubiese gustado”

El año 2025 termino, pero no lo problemas de transito en los caminos rurales del partido de 9 de Julio, que según el presidente de Sociedad Rural de 9 de Julio, Hugo Enrique, están mucho peor de lo que era a esta altura de diciembre 2024/ enero 2025.

Sera el 2025 para algunos de aprendizaje en cómo seguir en materia de gestión para volver a tener un camino transitable (color verde, según el semáforo de SRNJ), para otros un mal trago, y volver a trabajar tranquera adentro hasta que llegue otra inundación, y para otros, una etapa que paso y a olvidarse de ello.

Enrique fue entrevistado en el programa radial Acontecer Rural por FM 102.7 Radio Amanecer en la última semana de diciembre 2025, e hizo un repaso del trabajo de la entidad no solo en cuestiones de caminos, donde además de lo concerniente a lo gremial, la entidad llevo adelante distintas gestiones que hacen al rol de la entidad dentro de la comunidad, a través de sus distintas sub comisiones.

El presidente de la Rural de 9 de Julio, recordó que ya en el 2024, se insistía por la mejora del servicio, muchas veces desoído, pero siempre presionando para que el servicio se mejore, se cuente con una programación y planificación del servicio, además de advertir de lo que se venía en materia de lluvias, sin saber lo que después nos pase en el 2025, subrayo.

“Arrancamos un año seco ya por enero y en febrero se dio vuelta todo y empezamos a padecer esta inundación que, si la medimos en el tiempo, fueron 10 meses. Porque hoy estamos de vuelta con un diciembre con 50 o 60 milímetros, no mucho más, que está abajo del promedio histórico, diciembre, o sea que hasta noviembre tuvimos agua importante, hasta principio de noviembre después el agua empezó a mermar”, informo.

Y si bien reconoce que una situación de semejante magnitud es difícil manejarla y ante el estado de abandono, el planteo que nosotros hacíamos era mantenimiento de canales, de los alcantarillados, la recuperación de muchos caminos que no estaban recuperados bien, que estaban apenas trabajados. Y sufrimos todo esto, caminos cortados por mucho tiempo, incluso hoy se sigue con caminos cortados, a pesar de que el agua mermo un montón por efecto de la temperatura y el sol.

Otro punto que lamento Hugo Enrique, que al día de hoy, caminos que están secos, realmente quedaron destruidos después de estos 10 meses de agua y de pasar con alguna herramienta por arriba o el paso de la gente, y esto preocupa porque es muy difícil esta situación recuperarla enseguida y si bien estamos en pleno enero, hoy está todo bien, está todo seco, pero el otoño que viene, si se pone complicado de vuelta, nos va a pasar de vuelta mucho más fuerte porque ya va a estar roto, el año pasado no estaba tan roto, ahora está roto”, advirtió el directivo de la Rural de 9 de Julio.

Hugo Enriquez, informo que no cesan con el planteo en la mesa de trabajo que tenemos por el municipio, la provincia y la nación, donde lamento que hoy se están llevando las máquinas, de la promesa poco cumplida de dejar las máquinas por los 100, 120 días que necesitábamos, o sea, fue un suspiro, y eso no nos alcanza para poder reparar medianamente una parte de la red vial, una parte, no estoy hablando de todo, porque todo es imposible, pero si reparar una parte del distrito, de estos dos meses que nos quedan, ya que cuando arranque marzo, entre la cosecha, y los modelos internacionales de clima advierten de lluvias, puntualizo.

En otro orden, el presidente de Sociedad Rural de 9 de Julio, dejo en claro, “siempre nosotros trabajamos desde el punto de vista institucional, siempre en diálogo con distintas entidades y con distintas instrucciones, lo mismo con los gobiernos, tanto municipal, provincial y nacional, tratando de buscar soluciones, no solamente a los socios, a todos los productores, porque estamos hablando del Partido Nuevo de Julio, no estamos hablando de un grupo selecto de productores”, remarco.

Consultado sobre las respuestas buscadas, Enrique evaluó que de alguna forma fuimos escuchados, no lo que nos hubiese gustado, pero de alguna forma nos sentamos a trabajar en una mesa, a la cual costo que se sentaran y tratamos de hacer lo posible, llevar las necesidades y pelear por el sector.

En otro orden de la entrevista, siembre acerca de la respuesta, subrayo que la reacción fue lenta y lo mismo pasó con provincia y con nación, donde hicimos el pedido de manera desesperada de alguna forma y la realidad que, bueno, el municipio arrancó más tarde a trabajar en serio. Lo mismo pasó con provincia, llegó 5 meses más tarde con una ayuda un poquito más reforzada y nación llegó 7 meses más tarde con una ayuda que, bueno, hoy se está yendo”, lamento.

Fruto del trabajo de la entidad, Hugo Enrique recordó también las asambleas que se hicieron en la entidad, y de ello surgió con el objetivo de proponer, los referentes de los caminos rurales, donde se productores a productores, que en algunos casos nos son socio de la entidad o en tal caso agremiados a otra institución rural, pero con el mismo objetivo, lograr respuestas para todos los caminos.

Y esos productores referentes de los cuarteles, por ejemplo, fueron los que le pidieron al Ejecutivo a la hora de la devolución por la inversión que hacían los productores de manera privada, ese 30% que después se aprobó, recordó.

Tasa Vial: 20%

En otro orden, del dialogo radial, se le consultó a Enriquez por el aumento de la Tasa de Red Vial municipal, en un 20% y la pregunta fue si esto alcanza, sirve y hasta cuanto podrá durar.

A lo que respondió,” Nosotros tenemos una posición tomada, como ya le dijimos públicamente, creemos que de alguna forma frenar el aumento es poner un freno a que esto siga avanzando. Si queremos un crecimiento tenemos que seguir avanzando. Por supuesto que lo que se pide, lo que se aumenta y lo que se toma como diferencia de tasa tiene que ser ejecutado donde tiene que ser ejecutado, la tasa tiene que ser ejecutada en su lugar, y si el aumento es mayor tiene que ir eso de alguna forma a mejora o a beneficio de alguna forma de capitalización del parque de maquinaria.

Eso le dijimos al Consejo Deliberante en la reunión que tuvimos en la Comisión de Presupuestos, que de alguna forma no nos oponíamos a un aumento de tasa, siempre y cuando haya un plan de trabajo marcado por el Ejecutivo, que es donde va a destinar el fondo, y que se ejecute ese fondo y que de alguna forma los concejales sean el contralor de esa ejecución, que justamente es parte de la función de los concejales. Bueno, se va a crear una comisión, informo.