Desde la UOM 9 de Julio celebraron el espacio de festejos Dia del Niño, en el Cine 9 de Julio

A pesar de suspenderse la una función del Cine 9 de Julio, del día martes por un principio de incendio, y que no paso a mayores, ya que los integrantes lugar advirtieron humo, por lo que llamaron a Bomberos Voluntarios y si bien fue rápidamente controlado, no paso a mayores, la función para niños convocados por la Unión Obrera Metalúrgica 9 de Julio, con motivo del festejo del Dia del Niño, se suspendió, y desde la UOM, su secretario seccional, Rubén Silva informo a El Regional Digital, que se reprograma y en días mas se estara dando.

Silva comento a este portal, que la iniciativa tuvo una gran repercusión en los afiliados metalúrgicos, el dia lunes 25, se sumaron 130 menores y para el martes 26, había 120 inscriptos, y en los próximos días vamos a dar esa función, conto.

Ademas las jornadas de cine para hijos de afiliados metalúrgicos, cuenta con sorteos entre ellos dos bicicletas y distintos regalos, que se sortean con el numero de entrada de los participantes.