Desde la UCR exigen pruebas de las supuestas donaciones de sueldo de la Intendente Gentile.

En bloque de Concejales radicales presentó, en el Honorable Concejo Deliberante un proyecto de pedido de informes que apunta directamente a la Intendenta Municipal, María José Gentile. La iniciativa surge a raíz de las reiteradas manifestaciones públicas de la jefa comunal, quien aseguró en distintas oportunidades que donaría parte de su sueldo como gesto de compromiso con la comunidad.

El proyecto señala que, pese a las declaraciones realizadas en la apertura de sesiones, en medio de la emergencia del temporal de marzo de 2024 y en el marco del pedido de emergencia económica municipal, hasta la fecha no existe documentación oficial que acredite la efectiva concreción de esas donaciones.

Se trata de una cuestión de estricta transparencia institucional y de credibilidad democrática. La ciudadanía —plantean los ediles— tiene derecho a conocer si los compromisos expresados públicamente fueron cumplidos o si se trata de simples anuncios y marketing político.

En detalle, el proyecto solicita que en un plazo de diez días el Departamento Ejecutivo Municipal remita:

● Copias de comprobantes bancarios, recibos oficiales o constancias que prueben las donaciones.

● Monto exacto, periodicidad y proporción de lo donado respecto al sueldo mensual.

● Destinatarios específicos de los fondos, con datos verificables.

● Si las donaciones fueron realizadas en carácter personal o a través de mecanismos institucionales.

Y, en caso de no haberse concretado, las razones por las que no se cumplió con la palabra

empeñada.

El planteo es claro: la confianza pública no puede sostenerse en anuncios sin respaldo.