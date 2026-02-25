Desde la CEyS Mariano Moreno valoraron la visita del Ministro Katopodis a la Planta Transformadora de energía eléctrica

La Cooperativa recibió hoy la visita del ministro de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires, Gabriel Katopodis, quien recorrió las obras en ejecución junto a autoridades provinciales y locales.

Por parte de la institución participaron el presidente del Consejo de Administración, Matías Losinno; el gerente técnico, ingeniero Marcelo Mango; y el tesorero del Consejo de Administración, Marcelo Valani.

También acompañaron concejales y la intendente de Nueve de Julio, María José Gentile.

Durante el encuentro se analizó el avance de la línea de 132 kV, el estado actual de la obra y el escenario previsto una vez finalizada la nueva estación transformadora.

Esta infraestructura permitirá fortalecer el sistema eléctrico local, ampliar la capacidad de transporte de energía y mejorar la estabilidad del servicio.

La obra beneficiará a usuarios de la zona, consolidando un sistema energético más confiable y preparado para acompañar el crecimiento productivo y demográfico de la provincia.