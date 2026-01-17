Desde este viernes hacer la VTV saldrá un 22% más cara

Desde este viernes 16 de enero, la tarifa básica del servicio de Verificación Técnica Vehicular (VTV) costará $97.057 con IVA incluido, un 21,8% más que la que se pagaba hasta ahora. El monto se estableció según lo dispuesto en la Resolución 369/2025 publicada en el Boletín Oficial.

Cabe recordar que la VTV es un requisito obligatorio para circular por las calles y rutas bonaerenses en vehículos con más de dos años de antigüedad o que hayan superado los 60.000 kilómetros.

La nueva web de la VTV

Cabe recordar que semanas atrás, el Ministerio de transporte renovó la página web de la VTV con nuevos servicios digitales para mejorar la experiencia de los usarios y acercar herramientas para realizar denuncias anónimas y profundizar el combate contra las estafas.

La nueva plataforma, disponible en https://vtv.gba.gob.ar/, facilita el acceso a turnos, historial de verificaciones, vencimientos y toda la información necesaria desde un único perfil personalizado. El rediseño implica una relación más cercana con quienes utilizan el servicio, permitiendo a los bonaerenses resolver trámites con mayor comodidad y desde cualquier dispositivo.