Desde el lunes 13 se modifica el Estacionamiento Medido en la ciudad de 9 de Julio

La Municipalidad de Nueve de Julio informa a los usuarios del Sistema de Estacionamiento Medido 8SEM) que, a partir del lunes 13 del corriente mes, se implementará una modificación, en el marco de los cambios aprobados por la Ordenanza N° 7472/25.

La actualización se aplicará de manera progresiva e incorpora nuevas cuadras al esquema vigente, al tiempo que redefine sectores que dejarán de formar parte de esta zona.

Se suman las siguientes cuadras: Mitre entre Mendoza y San Juan; San Martín entre Mendoza y San Juan; La Rioja entre Mendoza y San Juan; Yrigoyen entre Salta y Poratti; y Libertad entre Cavallari y Tucumán.

Por otra parte, dejan de estar comprendidas dentro de la zona: Salta entre Mendoza y Robbio; Mendoza entre Salta y San Martín; Santa Fe entre San Martín y Salta; Santa Fe entre La Rioja y Cavallari; y Cavallari entre Santa Fe y Yrigoyen.

Asimismo, se recuerda que aquellos vecinos que residan en las nuevas calles incorporadas podrán solicitar la exención del pago del estacionamiento medido, conforme a lo establecido por la Ordenanza N° 5529.

Para ello, deberán presentarse en la dirección de administración del sistema, ubicada en Robbio 921, segundo piso, en el horario de 8 a 13 horas, con DNI, cédula del vehículo y constancia de domicilio, todo a nombre de la misma persona.