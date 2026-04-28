Descontrol de conductores de motos: «Cambien su actitud y evitemos la cadena de oración», el especial pedido del Jefe de la Policia Comunal de 9 de Julio

Este fin de semana varios vecinos de la ciudad de 9 de Julio manifestaron en redes sociales su preocupación y alarma por el descontrol de quienes conducen motos en horas de la noche tanto del sábado como del día domingo, generando un fuerte rechazo social a estas acciones, que con caños de escapes adulterados en motos, sin luces, haciendo maniobras peligrosas entre otros items que incurren contra la ley provincial de transito.

En paralelo, tanto la Dirección de Transito como Policía Comunal de 9 de Julio llevaron adelantes distintos operativos buscando por un lado disuadir la acción, control de transito, a lo que se sumo el secuestro de vehículos.

En la mañana de este martes, frente al edificio de la Estación de Policía, el Jefe de la Policía Comunal, Comisario Inspector Carlos Barrena, el Sub Secretario de Seguridad, Walter De Paoli, y el Jefe de la Estación de Policía, Comisario Juan Jose Davila, además de personal de Transito, brindaron una conferencia de prensa donde se expusieron los resultados de los operativos de control llevados adelante durante los últimos días, con un fuerte enfoque en la problemática de las motocicletas con escapes adulterados y en infracción.

En el lugar, autoridades municipales y policiales exhibieron 20 motocicletas secuestradas durante el último fin de semana, las que se suman a un número significativo de unidades retenidas en procedimientos que se realizan de manera permanente en distintos sectores de la ciudad, en el marco de una política sostenida de ordenamiento del tránsito y mejora de la convivencia urbana.

El subsecretario de Seguridad y Tránsito, Walter Depaoli, fue el primero en tomar la palabra y puso en valor el trabajo articulado entre las distintas áreas y fuerzas intervinientes.

“Tenemos a la vista el resultado de un trabajo intenso que se ha desarrollado durante jueves, viernes, sábado y domingo, con operativos destinados a intervenir sobre estas hordas de motos que generan múltiples molestias en la comunidad”, expresó.

Asimismo, destacó la labor conjunta de la Policía Comunal, la dirección de tránsito, Guardia Urbana y el área de monitoreo municipal.

“Se trata de un trabajo coordinado, permanente, no solamente en operativos específicos, sino en el día a día, donde se vienen secuestrando motocicletas que ocasionan disturbios y ponen en riesgo a vecinos”, agregó.

Depaoli remarcó además que las acciones no se limitan a los controles en la vía pública, sino que también incluyen intervenciones judiciales.

“Estamos trabajando con la justicia, solicitando órdenes de allanamiento para avanzar también sobre estos casos, no solamente en la faz operativa sino en la investigación”, señaló.

Por su parte, el titular de la Policía Comunal de Nueve de Julio, Comisario Inspector Carlos Barrena, brindó precisiones sobre la modalidad de los operativos y los resultados obtenidos.

“Este fin de semana se secuestraron 20 motocicletas, muchas de ellas en condiciones realmente precarias, con caños de escape libres que generan un enorme nivel de ruido y malestar en toda la comunidad”, indicó.

El Jefe policial explicó que los controles responden a una planificación estratégica que se ajusta de manera constante, al tiempo que subrayo sin quitar responsabilidad de lo que le corresponde; subrayo que esta actitud es algo que sucede en cualquier ciudad, lo que es muy lamentable, dijo

«En lo local trabajamos diariamente con un esquema dinámico, evaluando los puntos críticos de la ciudad y actuando en consecuencia. A esto se suma el aporte fundamental del centro de monitoreo, que nos permite avanzar luego con pedidos de allanamiento en aquellos casos donde no se logra interceptar a los infractores en el momento”, detalló, agrego los riesgos que implican este tipo de conductas.

“Nos encontramos con motos sin luces, sin dominio, sin frenos. Esto no solo genera ruido, sino que pone en peligro la vida de quienes las conducen y de terceros. Es una problemática que debemos abordar entre todos”, afirmó.

En este sentido, apeló a la responsabilidad social y al acompañamiento de las familias, subrayando cambien su actitud, soy cristiano y una oracion siempre esta, pero evitemos una cadena de oración, cuando alguien sale lesionado por estas acciones», puntualizo

Cerro diciendo , «pedimos a los padres que tomen conciencia. Estas conductas pueden derivar en accidentes graves. Es fundamental el compromiso de todos para prevenir antes de tener que lamentar situaciones irreversibles”, sostuvo.

Finalmente, desde el municipio se reiteró que los operativos continuarán desarrollándose de manera sostenida, con el objetivo de reducir este tipo de infracciones y mejorar la calidad de vida de los vecinos, promoviendo el respeto por las normas de tránsito y la convivencia ciudadana.