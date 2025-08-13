Descompensación en Ruta 5: una mujer quedó atrapada en su vehículo y debieron romper un vidrio para rescatarla

En la madrugada de hoy, pasados algunos minutos de la medianoche, un inusual episodio ocurrió sobre la Ruta Nacional N° 5, a la altura de la intersección con la Ruta Provincial N° 46.

Una mujer que circulaba a bordo de su automóvil por la traza nacional sufrió una descompensación mientras conducía. Debido al sistema de seguridad del vehículo, las puertas permanecieron bloqueadas, impidiendo su apertura desde el exterior.

Personal de ambulancia arribó rápidamente al lugar, pero al no poder acceder al habitáculo y ante la urgencia de asistir a la conductora, se dio aviso a los Bomberos Voluntarios. Sin embargo, en medio de la desesperación por brindarle ayuda, se decidió romper uno de los vidrios para abrir el vehículo antes de la llegada de los servidores públicos.

Una vez liberada, la mujer que fue identificad como Veronica Lencina, fue trasladada de inmediato al hospital para recibir la atención médica correspondiente.

Se supo que se encuentra bajo control médico de observación en el nosocomio local. La mujer manejaba un Renault Logan y es de Bragado.

Bragado informa