Desbaratan una organización criminal que realizaba estafas telefónicas en Chacabuco y la región
El núcleo de la operación: Lo más impactante del caso es que el centro de mando se encontraba dentro de las Unidades Penitenciarias N° 13 y N° 16 de Junín. Desde allí, los internos realizaban llamadas a diversos comercios utilizando una táctica de manipulación conocida como ingeniería social: suplantaban la identidad de un vecino reconocido de la comunidad para generar confianza inmediata en los comerciantes, según lo consignado por el medio Chacabuco en Red.
El modus operandi: La estafa seguía un patrón logístico preciso:
- El Engaño: Los delincuentes realizaban pedidos de mercadería con promesas de pagos futuros o transferencias falsas.
- La Logística: Mientras mantenían el contacto telefónico, coordinaban fletes externos para retirar los productos de forma inmediata.
- El Lucro: Una vez obtenida la mercadería, esta era volcada al mercado informal para su reventa, permitiendo que el dinero ingresara rápidamente al circuito de la banda.
Investigación y resultados: El éxito del operativo fue posible gracias al análisis de comunicaciones y tareas de inteligencia criminal que permitieron identificar los roles jerárquicos y financieros de la banda. Se descubrió que utilizaban una red de cuentas bancarias y billeteras virtuales para mover el dinero y pagar gastos operativos.
El procedimiento culminó con cinco detenidos, imputados por asociación ilícita y estafas reiteradas. Actualmente, se encuentran a disposición de la UFIyJ N° 11 de Chacabuco, esperando su declaración indagatoria.
DeChivilcoy
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