Desbaratan una organización criminal que realizaba estafas telefónicas en Chacabuco y la región

El núcleo de la operación: Lo más impactante del caso es que el centro de mando se encontraba dentro de las Unidades Penitenciarias N° 13 y N° 16 de Junín. Desde allí, los internos realizaban llamadas a diversos comercios utilizando una táctica de manipulación conocida como ingeniería social: suplantaban la identidad de un vecino reconocido de la comunidad para generar confianza inmediata en los comerciantes, según lo consignado por el medio Chacabuco en Red.

El modus operandi: La estafa seguía un patrón logístico preciso:

El Engaño: Los delincuentes realizaban pedidos de mercadería con promesas de pagos futuros o transferencias falsas.

Los delincuentes realizaban pedidos de mercadería con promesas de pagos futuros o transferencias falsas. La Logística: Mientras mantenían el contacto telefónico, coordinaban fletes externos para retirar los productos de forma inmediata.

Mientras mantenían el contacto telefónico, coordinaban fletes externos para retirar los productos de forma inmediata. El Lucro: Una vez obtenida la mercadería, esta era volcada al mercado informal para su reventa, permitiendo que el dinero ingresara rápidamente al circuito de la banda.

Investigación y resultados: El éxito del operativo fue posible gracias al análisis de comunicaciones y tareas de inteligencia criminal que permitieron identificar los roles jerárquicos y financieros de la banda. Se descubrió que utilizaban una red de cuentas bancarias y billeteras virtuales para mover el dinero y pagar gastos operativos.

El procedimiento culminó con cinco detenidos, imputados por asociación ilícita y estafas reiteradas. Actualmente, se encuentran a disposición de la UFIyJ N° 11 de Chacabuco, esperando su declaración indagatoria.

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