Desastre hídrico: Expectativa por la reunión de Bullrich con cuatro intendentes en 9 de Julio y productores rurales

Finalmente y tras el anuncio del gobierno argentino en aportar recursos, hoy sábado con la visita de la Ministra Patricia Bullrich, se conocerá bien de fondo como será el operativo de asistencia que el gobierno nacional desplegara en 9 de Julio y la región en el marco del desastre hídrico causado por las abundantes lluvias, que no solo colapso en la matriz productiva, sino también la infraestructura vial y de canalización, esto especialmente por falta de mantenimiento, lo que ha ocasionado, que miles de kilómetros de caminos de tierra hoy no se los pueda transitar debido a la presencia de agua, ya que cualquiera de los caminos que se intenta pasar, son un «rio».

Cabe destacar que el dia jueves visito el distrito de 9 de Julio, el director ejecutiva de la AFE (Agencia Federal de Emergencias), del gobierno, y hoy sábado visita 9 de Julio, llega la ministra de seguridad, donde en primer lugar, visitara dos localidades de la zona de La Niña/Naón vía terrestre para recorrer la zona junto con la Intendente y reunirse con los Delegados municipales de ambos pueblos.

Posteriormente, a las 13hs esta previsto reunirse en el Despacho Municipal, con los jefes comunales de 9 de Julio, María José Gentile, Gral. Viamonte, Franco Flexas; de Bragado Sergio Barengi y de Carlos Casares, Daniel Standik.

Para luego a las 15hs. participar en una convocatoria con productores rurales de 9 de Julio y de la zona afectados por la inundación, encuentro que se dará en el «Pabellón Mouremble», de Sociedad Rural de 9 de Julio. El encuentro entre la funcionaria de seguridad y los productores, es organizado por las entidades locales de representantes de productores, Sociedad Rural 9 de Julio, la Cooperativa Agrícola Dudignac, Filial Federación Agraria 9 de Julio, y los Delegados de SRA.

Cabe destacar que de la reunión participaran dirigentes de CARBAP, y miembros de la Mesa de Enlace, donde ya confirmaron su participación, Carlos Castagnani de CRA, Andrea Sarnari de FAA y Nicolas Pino de SRA. Además junto a Patricia Bullrich, llegan el Secretario de Agricultura Sergio Iraeta y Guillermo Madero (Subsecretario de Defensa Civil y Protección Humanitaria del Ministerio de Defensa de la Nación).