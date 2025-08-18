Desafío: A partir de la eficiencia, hacer planteos ganaderos económicamente viables

En el marco de la 137º Expo Rural de Palermo, la Asociación de Productores Limangus de Argentina (PROLIAR), llevaron adelante varias actividades con el objetivo de difundir la raza que tanto esta creciendo en nuestro pais, donde la entidad en muy poco tiempo ha tenido un crecimiento exponencial de socios criadores de Limangus.

Como parte de su trabajo promocional, convoco al Ing. Agr. Sebastián Riffel, quien se ocupo de brindar a productores ganaderos, como el dijo, discutir el nuevo escenario económico, que nos pone desde el punto de vista del sector productivo. Ya sea para campos de cría, de recría y terminación.

Riffel sostuvo que este nuevo escenario económico está regido por una unificación en el tipo de cambio, una baja y desaceleración en la inflación y seguramente a partir de de esto ya no podemos esperar que un proceso devaluatorio nos corrija ciertas ineficiencias que hasta ahora en el sector ganadero nos venía siendo permisivos si no éramos eficientes tranqueras adentro», subrayo.

Durante la charla, Riffel evaluó con los presentes los escenarios de un campo propio, arrendado, costos y la eficiencias que debe darse.

Sobre el final, el consultor ganadero sostuvo que se debe trabajar de manera super eficiente para poder obtener un negocio aceptable y poder perpetuarnos en esta actividad

Hasta ahora, hasta podíamos trabajar más o menos y con ciertas reglas del mercado de devaluación, inflación, correcciones de precio, créditos a tasa negativa, nos licuaban y nos permitían seguir. Hoy no. Hoy los créditos son a tasa positiva, son caros, no hay no esperamos ninguna devaluación en el corto, mediano plazo y por ende no hay nadie que nos salve si no hacemos bien las cosas. Por lo tanto, es trabajar en forma eficiente, y no pensar que la ganadería es un negocio de muchísimo resultado. Sí, requiere mucho capital de trabajo, estar encima, planificar, pero aún haciendo todo eso bien, los resultados económicos son discretos», sostuvo.