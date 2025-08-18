Desafío: A partir de la eficiencia, hacer planteos ganaderos económicamente viables
En el marco de la 137º Expo Rural de Palermo, la Asociación de Productores Limangus de Argentina (PROLIAR), llevaron adelante varias actividades con el objetivo de difundir la raza que tanto esta creciendo en nuestro pais, donde la entidad en muy poco tiempo ha tenido un crecimiento exponencial de socios criadores de Limangus.
Como parte de su trabajo promocional, convoco al Ing. Agr. Sebastián Riffel, quien se ocupo de brindar a productores ganaderos, como el dijo, discutir el nuevo escenario económico, que nos pone desde el punto de vista del sector productivo. Ya sea para campos de cría, de recría y terminación.
Riffel sostuvo que este nuevo escenario económico está regido por una unificación en el tipo de cambio, una baja y desaceleración en la inflación y seguramente a partir de de esto ya no podemos esperar que un proceso devaluatorio nos corrija ciertas ineficiencias que hasta ahora en el sector ganadero nos venía siendo permisivos si no éramos eficientes tranqueras adentro», subrayo.
