Derito: “Angus está presente en toda la cadena de la carne: Vamos a trabajar para que cada eslabón reciba reconocimiento por la calidad que aporta”.

La Asociación Argentina de Angus realizó este martes en su centro de Remates y Exposiciones de Cañuelas su tradicional cóctel de fin de año, un encuentro que reunió a productores, criadores, cabañeros, consignatarios, frigoríficos, exportadores, autoridades y sponsors, celebrando un nuevo cierre de ciclo para la raza. Durante el encuentro también se entregaron los tradicionales Premios Banderín 2025, que reconocen el desempeño destacado de cabañas de todo el país.

El presidente de la Asociación, Amadeo Derito, abrió el acto con un mensaje cargado de emoción y agradecimientos. Recordó que hace un año le tocó iniciar el cóctel en circunstancias difíciles, debido a la internación del entonces presidente Alfonso Bustillo, a quien celebró ver hoy plenamente recuperado y acompañando la jornada.

Derito agradeció especialmente a los pioneros y a los actuales cabañeros que con su trabajo elevaron la genética Angus hasta convertirla en un sello de calidad reconocido mundialmente; a los socios y al personal de campo; a los consignatarios que acercan la raza a los criadores comerciales; a los frigoríficos y exportadores que posicionaron la Carne Angus Certificada en los mercados de mayor valor; a los sponsors que acompañaron cada actividad; al staff de la Asociación por su dedicación; al periodismo agropecuario que siempre está, y a la Comisión Directiva saliente por su compromiso, destacando la entrega y presencia de Alfonso Bustillo durante toda su gestión.

En esa línea, reafirmó el papel central de la Asociación: “Angus es una comunidad con historia, con valores y con una enorme capacidad de trabajo.”

Y anticipó sus objetivos para la nueva etapa: estar presentes en todos los eslabones de la cadena de la carne —cabañeros, criadores, invernadores, consignatarios, proveedores, feedlots, frigoríficos, exportadores y distribuidores— para que cada uno reciba su reconocimiento por el valor que aporta.

En ese sentido, subrayó: “Tenemos que conseguir que ese ternero Angus, de genética superior, se venda mejor; que el productor que venda un novillo Angus consiga mejores precios; que el frigorífico que exporta carne Angus obtenga un plus por su calidad.”

Asimismo, remarcó que la nueva gestión impulsará innovación genética, trazabilidad, sustentabilidad y el posicionamiento de la Carne Angus Certificada en los mercados más exigentes.

La celebración también fue marco de la entrega del Premio Banderín 2025, cuyos ganadores fueron:

1° Puesto: “Don José” – José C.V. Mammoliti S.A.

2° Puesto: “La Pastoriza” – El Madrigal S.R.L.

3° Puesto: “Arandú” – Arandú S.A.

4° Puesto: “La Angelita” – Salvini e Hijos S.A.

5° Puesto: “Los Murmullos” – Cía. Argentina de Hacienda S.A.

6° Puesto: “Don Cholo” – Aligafa S.A.

7° Puesto: “Quequén Sur” – Sillero, Serafín

8° Puesto: “Don Abraham” – Groenenberg, Karen

9° Puesto: “La Alianza” – Cebey Pervan, Claudia N. – Berardi Sebastián

10° Puesto: “Santa Rosa” – Indio Nuevo S.A.

Con un fuerte llamado a la unidad, la responsabilidad y la visión de futuro, Derito cerró la noche invitando a todos a trabajar juntos por la raza: “El Angus está en nuestras manos”.