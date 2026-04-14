Deporte que crece: Excelente Jornada de Vóley se vivió en 9 de Julio en San Martin y Atlético 9 de Julio

Se disputo en nuestra ciudad el pasado sábado 11 la primera fecha de voleibol interfederativa compuesta por la Asociación de Vóley del Centro Oeste de Buenos Aires (AVCOBA) y de Trenque Lauquen Asociación de Vóley del Oeste (TLAVO), ambas con el apoyo de la Federación de Vóley Bonaerense y la FEV de Argentina.

En 9 de Julio compitieron las categorías Sub 14, Sub 16 y Sub 18 tanto mujeres como caballeros con muy buenos encuentros que se fueron dando, dejando en claro el crecimiento de este deporte en la región.

Por la cantidad de clubes que compitieron, diez en total se utilizaron los gimnasios “Francisco Pastor” del Club San Martin, y el “Ernesto Bancora” de Club Atlético 9 de Julio, donde en ambos lugares el público pudo disfrutar vóley.



Desde Club San Martin informaron que estas competencias se dan una fecha por mes, que van entregando puntajes para una clasificación final, y en los próximos días se conocerá el lugar y día del próximo encuentro, del que participan los siguientes clubes:

CEF 18 Trenque Lauquen, Club Atlético Villegas Vóley, Estudiantes de Pehuajo, San Martin de 9 de Julio, Súper Nova (Club San Martin 9 de Julio), Atlético 9 de Julio, Sportivo 25 de Mayo, Vóley América, Bragado Club y Calaveras de Pehuajo.

San Martin compite en Azul

En tanto que desde Club San Martin informaron que el Vóley “Santo” también está compitiendo en la Liga Liprbo, una liga que depende de la Federación Bonaerense de Vóley, por lo que el próximo viernes 17, la Categoría Sub 18 Femenino competirá en la

ciudad de Azul, ante equipos de muy buen nivel, por lo que permite al equipo dirigido por el profesor Gustavo Santill, medirse ante grandes equipos.

Desde el Vóley de San Martin informaron que el trabajo en el Club no cesa, donde ya se han sumado más de 60 personas entre mujeres y caballeros jugando vóley en la institución de calle Pueyrredón.