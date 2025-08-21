Denuncian nuevos hechos de vandalismo en el Parque Gral. San Martin

Durante las primeras horas de la mañana de hoy, autores ignorados -presumiblemente menores de edad- llevaron a cabo otro repudiable acto de vandalismo contra la propiedad pública, en el Parque General San Martín, situación que vuelve a repetirse, luego de similar situación dada días atrás.

Los daños se centraron nuevamente en el sector de juegos, donde aparecieron 18 bancos rotos y se observaron otros desmanes.



Ante esta situación, se dio inicio a un relevamiento de imágenes del centro de monitoreo y se están tomando las medidas correspondientes para la identificación de los responsables.

Cabe destacar que estos daños se vienen repitiendo en forma habitual y periódica por quienes no toman conciencia de que se trata de espacios de la comunidad, que requieren una inversión muy importante, y sobre las que todos debemos colaborar para su correcto mantenimiento.

No obstante ello, operarios municipales ya se encuentran trabajando en la reparación de los bancos dañados y procederán a la recolocación de los mismos.