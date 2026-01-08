Dejo su cargo de la Dirección del Albergue Canino, Marcelo Arostegui

Este miércoles 7 se conoció que el médico veterinario Marcelo Arostegui, quien estaba al frente de la Dirección del Albergue Canino, cargo que venia ocupando desde enero de 2023, renuncio a su cargo de dicha area sanitaria municipal

Conforme se conoció, tenedores de mascotas (perros) habría cuestionado el obrar del veterinario, ante lo que Arostegui, dio un paso al costado en sus funciones. El alejamiento del funcionario aun no fue dada a conocer oficialmente por el Municipio, como así tampoco quien lo reemplazara.