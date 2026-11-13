Decreto 1115: SENASA habilitó seis plataformas para certificar producción libre de deforestación ante las exigencias europeas

Durante el 5º Congreso Federal Ganadero de Rosgan, desarrollado en la ciudad de Rosario, fue oportuno dialogar con la presidente del SENASA, Ing. Agr. Maria Beatriz Giraudo quien explicó a la prensa , que los productores argentinos podrán elegir entre seis plataformas registradas para respaldar los datos que exige el reglamento europeo contra la deforestación, mediante el Decreto 1115.

La funcionaria del SENASA, sostuvo que el acceso a los mercados internacionales depende cada vez más de las condiciones sanitarias, la trazabilidad y la sustentabilidad de la producción. En ese escenario, recordó que Argentina se opuso a esa regulación del continente europeo desde un primer momento, sin embargo el país avanzó en distintas líneas de acción para evitar que los requisitos se conviertan en una barrera para las exportaciones, y en ello informo que al día de hoy el Gobierno nacional habilitó seis plataformas para que los productores puedan acreditar información vinculada con los requisitos de libre deforestación que establece la normativa europea.

Cuales son las seis plataformas disponibles para los productores

Giraudo detallo que «se creó un marco para poner a disposición del sector privado herramientas de información que permitan responder a las exigencias internacionales, sin imponer la utilización de una plataforma determinada. La convicción es generar un marco dentro de la posibilidad de otorgar bienes públicos a la actividad privada para la libre elección de poder usarlos o no, para no quedar afuera de estos mercados desde el momento que se implementan», sostuvo

Actualmente hay seis plataformas habilitadas e incorporadas al directorio de la Secretaría de Agricultura, que permiten respaldar la información requerida y ofrecer alternativas a los productores.

Entre las herramientas mencionadas durante la entrevista se encuentran:

Santa Fe Producción Sustentable.

BISEC.

Bosques Verificados.

El triple sello de la Sociedad Rural Argentina.

3Tori.

Una plataforma internacional cuyo nombre no pudo precisar durante la entrevista.

La funcionaria aclaró que existen otras iniciativas en trámite, pero que por el momento son seis las registradas y habilitadas.

La elección de la plataforma queda a criterio de cada productor. Giraudo enfatizó que todas tienen acceso a los mismos datos disponibles dentro del sistema y que la decisión sobre cuál utilizar corresponde al ámbito privado.

«Lo importante de estas plataformas es que tienen que estar registradas en el directorio. Si bien hay algunas otras en trámite, hoy son seis las que están habilitadas», precisó.

También aclaró que las negociaciones entre los frigoríficos exportadores y sus compradores para determinar qué herramientas aceptarán no dependen del Estado ni de los organismos públicos. El rol oficial, explicó, consiste en generar el marco y facilitar el acceso a la información.

Cambios en la vacunación: SENASA defiende el proceso de implementación

Otro de los temas abordados fue la modificación de los esquemas de vacunación contra la fiebre aftosa y las inquietudes que surgieron entre algunos productores y entidades del sector.

Giraudo sostuvo que los cambios fueron conversados con los productores, aunque reconoció que eso no implica que exista un acuerdo unánime sobre todas las decisiones.

Explicó que las resoluciones contemplan períodos de implementación prolongados para acompañar la adaptación y evaluar sus resultados.

«Lo que buscamos es asegurarnos de que esos cambios en los esquemas de vacunación sean un salto de mejora para el estatus sanitario, menores costos para el productor y no todo lo contrario», afirmó.

Además, vinculó este proceso con otras modificaciones impulsadas por el organismo, como la incorporación de la caravana electrónica y la participación de médicos veterinarios en los entes y fundaciones.

La representante del SENASA consideró que, aunque los cambios pueden generar inquietudes durante su puesta en marcha, el proceso se está desarrollando con dedicación de los equipos del organismo en todo el país.