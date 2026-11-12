Higiene urbana: Municipalidad continua con el retiro de vehiculos abandonados en la via publica

En el marco de una política sostenida de recuperación del espacio público, la Municipalidad de Nueve de Julio, a través de la Subsecretaría de Seguridad y Tránsito, avanza con la campaña de detección, notificación y retiro de vehículos en estado de abandono en la vía pública

La iniciativa tiene como objetivos principales ordenar el espacio urbano, liberar lugares de estacionamiento, preservar la higiene ambiental y reforzar la seguridad ciudadana.

La presencia prolongada de automóviles en desuso no solo genera contaminación, sino que también representa un riesgo potencial en materia de seguridad.

A través de un trabajo coordinado, se continúa desarrollando un plan de acción que incluye inspecciones, labrado de actas de constatación, notificación a propietarios y posterior retiro mediante grúa, en caso de no regularizarse la situación en los plazos establecidos.

En el transcurso del día de hoy como parte de la continuidad de los operativos, fueron removidos nuevos vehículos que ya habían sido debidamente notificados y que permanecían en estado de abandono; 4 de ellos en calle Lagos, 1 en Av. Cardenal Pironio y 1 en calle Corrientes.

Desde el municipio se recuerda a la comunidad la importancia de colaborar con el mantenimiento del orden y la limpieza de la ciudad, y se reitera que las denuncias pueden canalizarse a través de los canales oficiales de atención al vecino.