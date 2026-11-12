Uno de los caminos: Un especialista aseguro que la exportación, es lo que le va a dar futuro a la ganadería argentina

La ganadería argentina tiene por delante varios años de precios firmes y una oportunidad para ganar protagonismo en el mercado internacional de carnes. La creciente demanda mundial, combinada con una oferta que tardará años en recuperarse, abre un escenario favorable para invertir en tecnología, mejorar la productividad y avanzar hacia productos de mayor valor agregado. Sin embargo, el futuro del negocio estará cada vez más vinculado a las exportaciones, mientras que el consumo interno de carne vacuna continuará retrocediendo.

Ese fue el panorama que trazó el consultor ganadero Víctor Tonelli durante su presentación en el 5º Congreso Federal Ganadero, organizado por Rosgan que se realiza este jueves en la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR). El especialista aseguró que el mundo atraviesa una etapa de retención de hacienda que mantendrá ajustada la oferta durante los próximos años y anticipó que, en la Argentina, la recomposición del rodeo demandará entre cuatro y cinco años.

Para Tonelli, esta situación representa una oportunidad para que la cadena ganadera avance en eficiencia, incorpore tecnología y se prepare para responder a una demanda internacional que no deja de crecer. Pero también obliga a repensar el negocio y el destino de la producción.

El consultor explicó que el mercado mundial de carne vacuna más que se duplicó en los últimos veinte años. Detrás de ese crecimiento aparecen dos grandes motores: la expansión de mercados no tradicionales, especialmente en Asia, Medio Oriente y el norte de África, y una mayor valorización de las proteínas animales dentro de la alimentación y las políticas de seguridad alimentaria.

Sin embargo, la Argentina todavía tiene mucho terreno por conquistar. Según detalló, el 56% del crecimiento de los nuevos mercados se concentra en países donde la carne argentina no tiene presencia, por distintas restricciones comerciales o sanitarias.

«Hay una oportunidad enorme para ir en busca de estos negocios que representan el 40% de la demanda mundial», destacó.

Menos hacienda y precios sostenidos

El crecimiento de la demanda internacional encontró a los principales países productores con una disponibilidad de hacienda cada vez más ajustada. Tonelli explicó que, para responder al aumento del consumo, el mundo fue reduciendo sus existencias ganaderas hasta llegar a un punto en el que resulta necesario comenzar a recomponerlas.

«El mundo agotó stocks para acompañar esta demanda», señaló. Según sus estimaciones, el 84% de la ganadería mundial ingresó en ciclos de retención que podrían extenderse entre cinco y diez años.

Este proceso ya se refleja en una menor faena en varios países. En Australia, la caída alcanzó el 18%; en Paraguay, el 21%; y en la Argentina, el 10%. Como consecuencia, el especialista proyectó que la oferta mundial de carne vacuna se reducirá alrededor de un 15% entre 2025 y 2028.

La combinación de una demanda creciente y una producción limitada será determinante para el comportamiento de los precios. Tonelli consideró que este escenario permitirá sostener valores elevados durante los próximos años, generando condiciones favorables para invertir en el negocio ganadero.

Uno de los casos más representativos es Estados Unidos, donde el stock bovino cayó a su nivel más bajo en 73 años. Para compensar esa menor disponibilidad de animales, el país incrementó el peso de faena, aunque esa mejora no alcanza para cubrir sus necesidades.

El resultado fue un fuerte crecimiento de las importaciones. Tonelli anticipó que Estados Unidos podría convertirse en 2027 en el mayor importador mundial de carne vacuna, un cambio significativo en el comercio internacional.

Para la Argentina, ese mercado representa una de las principales oportunidades. El consultor recordó que el país se benefició con una cuota adicional de 80.000 toneladas con arancel reducido y que, en apenas dos años, la participación estadounidense en las exportaciones argentinas pasó del 6% al 20%.

China también modificó profundamente el mapa comercial. En menos de una década pasó de prácticamente no importar carne vacuna a comprar unos tres millones de toneladas anuales, convirtiéndose en uno de los grandes motores de la demanda global.

A estos destinos se suma la Unión Europea, donde el stock ganadero se redujo un 10% durante la última década. En ese contexto, Tonelli destacó las posibilidades que abre el acuerdo entre el Mercosur y el bloque europeo para consolidar la presencia de la carne argentina.