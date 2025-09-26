Declaración del 111° Congreso Anual Ordinario de FAA: Productores federados reclamaron al Gobierno de Milei por políticas especificas para el campo

En estos dos días de trabajo los delegados, que llegamos a Rosario en representación de entidades de base, de grupos de mujeres y CJA, queremos expresar de manera contundente y unánime nuestro rechazo al accionar del gobierno en materia de retenciones.

Las medidas implementadas no nos beneficiaron en nada a los pequeños y medianos productores; por el contrario, parece un mecanismo implementado a medida de algunos pocos amigos, que en horas se beneficiaron con el fruto del esfuerzo de miles de productores genuinos. El descontento es generalizado porque se anunció una política cortoplacista, dirigida a algunos pocos y con foco en la recaudación. Se trató de una brutal transferencia en horas, de los productores a los concentrados; es decir que fue en detrimento de todos los que trabajamos, nos arriesgamos y sostenemos el interior productivo.



En este marco, también compartimos y debatimos acerca de las problemáticas que afectan a las distintas producciones argentinas que representamos. Al respecto coincidimos en que se requieren políticas públicas porque si se deja solo al mercado, quedarán muy pocos actores grandes; mientras que miles de chacareros, que somos los que damos vida a los pueblos, nos estamos quedando afuera del sistema y con eso va desapareciendo nuestro modo de vida y el de nuestras familias.

En síntesis, no se trata solo de “acomodar la macro” como dijo el presidente; hay que pensar en la gente y ver todas estas necesidades genuinas y reales que tenemos los que producimos. Así que, además de ordenar las condiciones macroeconómicas, pedimos políticas específicas y que no nos cambien las condiciones de juego a cada rato o nos dejen desprotegidos frente a los concentrados.