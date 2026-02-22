Decisión y elección de una raza: «Estamos apostando muy fuerte a la ganadería.

Durante la jornada de capacitacion sobre identificación electrónica bovina organizada por Sociedad Rural de 9 de Julio, el productor agropecuario, Alejandro Vallan expuso su experiencia en trazabilidad electrónica y los beneficios que aporta a la empresa. Desde El Regional Digital nos fuimos al campo de la empresa Junivall y conocimos mas sobre esta tecnología y descubrimos la clara decisión del productor en apostar por mas ganadería y la elección clara de una raza ganadería, Limangus.

En cuanto a la incorporación de trazabilidad electrónica, destaco varios beneficios, entre ellos eliminar errores, la reducción de planillas de excel, conocer una historia del animal, incluso conocer el historial genético del padre, y para tomar decisión en la elección de un toro, y su adopción es rápida, resalto.

La empresa familiar trabaja dos establecimientos propios en 9 de Julio, siempre fue agrícola, pero desde hace unos años, se da mas prevalencia a la ganadería que la agricultura. Ya veníamos antes de incorporar, en el objetivo de repartir, no tanto a la agricultura, y ahora lo beneficios de la ganadería ya son conocidos», argumento el productor nuevejuliense

En Junivall, hoy cuentan con un stock de 300 vientres y apuntan llegar a los 500. Sin embargo dentro de las decisiones que se toman en Junivall, bajo asesoramiento veterinario es la elección de la Limangus, hoy el stock es un 70/30, explico Vallan.

En la empresa, también en la búsqueda de la eficiencia, cuando toman decisiones, y cada paso que van a dar, lo hacen con un asesoramiento agronómico en el manejo de las pasturas y los cultivos agrícolas, como así en la ganadería con un medico veterinario.