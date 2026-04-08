“Décimo”: La nueva muestra artística en el Halls de la Terminal de Ómnibus

La Municipalidad de Nueve de Julio, a través de la dirección de Cultura, invita a la comunidad a visitar la exposición “Décimo”, de la artista local Julia Abraciano, que se encuentra disponible desde el 8 de abril en la Terminal de Ómnibus.

La muestra reúne una variedad de obras que recorren su trayectoria artística, con predominio del estilo abstracto y la utilización de técnicas como el arte fluido y el relieve. También se exhiben láminas trabajadas con acrílico en estilo acuarela.

El nombre de la exposición hace referencia a los diez años de recorrido de la artista, quien desarrolló su formación de manera autodidacta, explorando y experimentando con distintos materiales y herramientas.



En sus inicios, su producción estuvo mayormente orientada a trabajos por encargo, mientras que en la actualidad combina esas realizaciones con una mayor dedicación a la creación de obras propias, principalmente dentro del campo abstracto.

Se invita a vecinos y vecinas a acercarse y disfrutar de esta propuesta artística local, así como a conocer más sobre el trabajo de la autora a través de sus redes sociales: @arte.by.julia.