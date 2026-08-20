De Palermo al rodeo de todo el país: Amadeo Derito habló sobre el impacto de la genética Angus

La genética, la producción y el impacto económico de la ganadería fueron algunos de los temas abordados por Amadeo Derito, presidente de la Asociación Argentina de Angus, en el primer episodio de Angus Podcast, una nueva propuesta de comunicación de la entidad que busca generar conversaciones con los protagonistas de la raza.

Durante la charla, Derito destacó el impacto que tiene el mejoramiento genético más allá de las pistas de las exposiciones y remarcó que sus resultados tienen una traducción concreta en la producción y en el negocio ganadero. “Esto no es un club exclusivo. No estamos jugando a los toritos. Tiene consecuencias económicas reales”, afirmó.

Un podcast para escuchar a quienes hacen Angus

Angus Podcast nace con la intención de generar un espacio de comunicación diferente, más cercano y distendido, que complemente los canales habituales de la Asociación Argentina de Angus.

La propuesta no se limita a informar sobre resultados, exposiciones o novedades institucionales. Busca poner el foco en las personas, sus historias, experiencias, conocimientos e ideas, y contar qué hay detrás de los acontecimientos que forman parte de la vida de la raza.

Por el podcast pasarán distintos protagonistas del universo Angus: criadores, cabañeros, jurados, profesionales, dirigentes, jóvenes, consignatarios y familias vinculadas históricamente con la raza, entre otros.

Las conversaciones podrán abordar una amplia variedad de temas: historias de vida, grandes campeones, exposiciones, genética y selección, producción, actualidad, nuevas generaciones, tendencias y futuro de la actividad.

El primer episodio fue grabado durante la Exposición Rural de Palermo 2026 y reunió a algunos de los principales protagonistas de la reciente competencia de la raza.

En el bloque dedicado al Gran Campeón Macho, participaron Máximo Mammoliti y Ricardo “Tachi” Bastía, responsables de Cabaña Don José, que obtuvo el máximo galardón con el toro “RIP”. Durante la conversación compartieron la emoción del triunfo, la historia del animal y el trabajo familiar que estuvo detrás de este logro.

El bloque dedicado a la Gran Campeona Hembra tuvo como invitados a Carlos Fernández y Miguel Machicote, representantes de Cabaña La Rubeta, ganadora con la hembra “Abanderada”. Ambos repasaron la historia del animal, la trayectoria de la cabaña y distintas anécdotas de sus 40 años de participación y competencia en Palermo.

El episodio se completa con la participación de Amadeo Derito, quien aporta su mirada sobre el significado de estos reconocimientos, el trabajo de los criadores y el papel que cumple la genética Angus en la ganadería argentina.

De Palermo hacia todo el año

Aunque Palermo fue el punto de partida, la propuesta apunta a trascender las grandes exposiciones. La idea es desarrollar un episodio cada 15 días, con diferentes temáticas e invitados, manteniendo a Angus y sus protagonistas como hilo conductor.

De esta manera, el podcast permitirá recorrer durante todo el año distintas historias y miradas sobre la raza, dando espacio también a aquellos protagonistas y temas que no siempre tienen lugar en los formatos tradicionales de comunicación.

Un contenido pensado para multiplicarse

Los episodios completos estarán disponibles en los canales digitales de la Asociación, principalmente YouTube y Spotify. A partir de cada conversación también se producirán fragmentos breves para Instagram y otras redes sociales.

Así, cada entrevista podrá convertirse en diferentes piezas de contenido y continuar generando conversación durante las semanas posteriores a su publicación.

Con una identidad audiovisual propia bajo la marca ANGUS Podcast, la iniciativa busca construir un espacio reconocible dentro de la comunicación de la Asociación Argentina de Angus.

El objetivo, en definitiva, es escuchar a quienes hacen Angus, conservar testimonios relevantes para la raza y acercar sus historias y sus ideas a nuevas audiencias.

“No se trata solamente de informar. Se trata de conocer las personas, las historias y las ideas que forman parte de Angus”, resume el espíritu de esta nueva propuesta.

ANGUS PODCAST es un contenido multiplataforma: podés verlo, escucharlo o descargarlo para disfrutarlo cuando quieras.