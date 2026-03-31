Curso de robotica e impresión 3D: Se entregaron los certificados

La Municipalidad de Nueve de Julio informo que este lunes en horas de la noche, se desarrollo en el Centro de Desarrollo Socio Productivo San Cayetano, el acto de entrega de certificados a los alumnos que participaron de los cursos de Robótica e Impresión 3D.

De la ceremonia participaron la Intendente Municipal, María José Gentile, quien junto a funcionarios de su Gabinete, acompañaron los estudiantes de ambos cursos, niños, adolescentes.

Ambas capacitaciones, destinadas a jóvenes de entre 8 y 15 años, permitieron a los participantes incorporar herramientas vinculadas a las nuevas tecnologías.

En el caso del taller de Robótica, se abordaron contenidos orientados al pensamiento lógico y la resolución de problemas mediante el uso de kits educativos, mientras que el curso de Impresión 3D, avanzó en su etapa práctica con muy buena respuesta de los alumnos.



Desde el municipio destacaron la importancia de promover este tipo de espacios de formación, que fomentan la creatividad, la innovación y el desarrollo de habilidades fundamentales para el futuro.