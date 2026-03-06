Cultivos de verano: Se siguen sosteniendo las proyecciones de produccion final

Durante los últimos días se registraron precipitaciones que mejoran la condición hídrica del cultivo de soja, principalmente sobre el NOA, el centro de Santa Fe, el sur de Córdoba y el oeste de Buenos Aires. Sin embargo, la condición hídrica Óptima/Adecuada disminuyó en -2 p.p., ya que gran parte de Chaco, el norte de Santa Fe y el centro y sur de Buenos Aires aún requieren nuevas precipitaciones, dio a conocer la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, en su panorama Agricola Semanal.

En este contexto, el 74 % de lo implantado presenta una condición de cultivo Normal/Excelente, mostrando mejoras tras las últimas lluvias. A su vez, el 27 % de la soja de primera inició el llenado de grano a la expectativa de nuevas precipitaciones que permitan sostener su potencial de rinde.

En paralelo, el 40 % de la soja de segunda transita el período de definición de rendimiento con limitantes hídricas, especialmente sobre ambos núcleos. Bajo este escenario, sostenemos la proyección de producción en 48,5 MTn.

Maiz

Por otro lado, luego de un progreso intersemanal de 3,6 p.p., la cosecha de maíz alcanza el 7,2 % del área nacional, con tareas concentradas en el Núcleo Norte y el Centro-Este de Entre Ríos, donde los rendimientos promedian 95,7 y 65,2 qq/Ha, respectivamente. A su vez, se registran avances incipientes en el Núcleo Sur, el Centro-Norte de Córdoba y el Centro-Norte de Santa Fe.

En lo que respecta al maíz tardío, el 73,9 % del área se encuentra en condición hídrica entre Adecuada y Óptima, lo que representa una mejora de 4,7 p.p. tras las precipitaciones recientes. Por su parte, la condición de cultivo se mantiene mayormente favorable, con el 87,4 % de los lotes entre Normal y Excelente. En este contexto, mantenemos nuestra proyección de 57 MTn.

Girasol

Por último, respecto al girasol, en la última semana las labores alcanzaron un progreso intersemanal de 2,8 p.p. cubriendo el 33,8 % del área apta. Este progreso se da a partir del inicio de la cosecha en el Núcleo Sur y Norte de La Pampa-Oeste de Buenos Aires, con rendimientos de entre 25 y 30 qq/Ha en promedio, y primeros lotes del Sur de Córdoba, San Luis y sur de La Pampa y Buenos Aires, con rendimientos variables, de entre 15 y 25 qq/Ha.

El rinde promedio asciende a 23 qq/Ha, arrojando un volumen recolectado de 2,08 MTn hasta el momento. Dado que todavía resta por cosechar 2/3 del área de la oleaginosa, se sostiene la proyección de producción en 6,2 MTn.