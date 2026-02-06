Cultivos de soja y maíz culminan su implantación

Luego de avanzar sobre los últimos lotes sobre el norte del área agrícola, finaliza la siembra de soja a nivel nacional. Se registra una caída en la condición de cultivo Normal/Buena -8,6 de p.p. y de -5,6 p.p. en la condición hídrica Adecuada/Óptima.

Su estado

En paralelo, más del 40 % de la soja de primera transita el período de definición de rendimiento sobre el centro del área agrícola bajo limitantes condiciones hídricas, mayormente sobre el Centro–Este de Entre Ríos, Sur de Córdoba y en menor medida sobre ambos núcleos, mientras que en el Norte de La Pampa y Oeste de Buenos Aires los lotes evolucionan bajo adecuadas condiciones de humedad.

Se espera que las lluvias registradas en las últimas horas continúen para recargar los perfiles y sostener el potencial de rendimiento. En tanto a la soja de segunda, el 16 % ya ha iniciado etapas reproductivas, bajo condiciones de déficit hídrico, registrándose abortos de flores y hasta pérdidas de plantas en casos extremos. Se espera que continúen las lluvias para enfrentar el período crítico sin limitantes hídricas.

Maiz a punto de culminar su siembra

Por su parte, la siembra de maíz con destino a grano comercial avanzó sobre el 99 % del área proyectada, con un remanente de hectáreas sobre el NEA y NOA. Asimismo, inició la cosecha de maíz temprano en Entre Ríos y el norte de Santa Fe, con rindes en torno a 60 y 70 qq/Ha, respectivamente.

Por su parte, a nivel nacional, el 87 % del área en pie mantiene condición de cultivo Normal/Buena, y la condición hídrica permanece constante. Sin embargo, en el Sur de Córdoba principalmente y sectores del sur del área agrícola, los planteos tempranos afectados por la falta de humedad durante el período crítico presentan mermas de rendimiento e incluso perdidas de área, destinando los peores lotes a picado con destino forrajero.

Como consecuencia, se realiza un ajuste a la baja en la proyección de producción, que pasa de 58 a 57 MTn, y queda sujeta a la ocurrencia de lluvias durante lo que resta del ciclo que permitan sostener las actuales expectativas de rinde en el resto del área agrícola.