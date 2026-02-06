06/02/2026   Agro

Cultivos de soja y maíz culminan su implantación

Luego de avanzar sobre los últimos lotes sobre el norte del área agrícola, finaliza la siembra de soja a nivel nacional. Se registra una caída en la condición de cultivo Normal/Buena -8,6 de p.p. y de -5,6 p.p. en la condición hídrica Adecuada/Óptima.

Su estado 

En paralelo, más del 40 % de la soja de primera transita el período de definición de rendimiento sobre el centro del área agrícola bajo limitantes condiciones hídricas, mayormente sobre el Centro–Este de Entre Ríos, Sur de Córdoba y en menor medida sobre ambos núcleos, mientras que en el Norte de La Pampa y Oeste de Buenos Aires los lotes evolucionan bajo adecuadas condiciones de humedad.

soja de segunda en Carlos Casares

Se espera que las lluvias registradas en las últimas horas continúen para recargar los perfiles y sostener el potencial de rendimiento. En tanto a la soja de segunda, el 16 % ya ha iniciado etapas reproductivas, bajo condiciones de déficit hídrico, registrándose abortos de flores y hasta pérdidas de plantas en casos extremos. Se espera que continúen las lluvias para enfrentar el período crítico sin limitantes hídricas.

Maiz a punto de culminar su siembra
Por su parte, la siembra de maíz con destino a grano comercial avanzó sobre el 99 % del área proyectada, con un remanente de hectáreas sobre el NEA y NOA. Asimismo, inició la cosecha de maíz temprano en Entre Ríos y el norte de Santa Fe, con rindes en torno a 60 y 70 qq/Ha, respectivamente.

Por su parte, a nivel nacional, el 87 % del área en pie mantiene condición de cultivo Normal/Buena, y la condición hídrica permanece constante. Sin embargo, en el Sur de Córdoba principalmente y sectores del sur del área agrícola, los planteos tempranos afectados por la falta de humedad durante el período crítico presentan mermas de rendimiento e incluso perdidas de área, destinando los peores lotes a picado con destino forrajero.

Como consecuencia, se realiza un ajuste a la baja en la proyección de producción, que pasa de 58 a 57 MTn, y queda sujeta a la ocurrencia de lluvias durante lo que resta del ciclo que permitan sostener las actuales expectativas de rinde en el resto del área agrícola.

