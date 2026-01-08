CUD 2026: qué municipios ganan y cuáles pierden en el reparto de fondos. Como Queda 9 de Julio
El gobierno de la provincia de Buenos Aires, a través del ministerio de Economía que conduce Pablo López, publicó el Coeficiente Único de Distribución (CUD) para el año 2026. La actualización del CUD para 2026 reordena, con ajustes quirúrgicos, el reparto de fondos coparticipables entre los 135 municipios de la provincia de Buenos Aires. La comparación con el esquema vigente en 2025 deja en evidencia un escenario heterogéneo, con distritos que fortalecen su participación y otros que retroceden en silencio.
En la cima del reparto, La Matanza sigue encabezando la tabla, pero pierde peso relativo: pasa de 6,70855 a 6,58306. La caída no es menor si se tiene en cuenta el volumen absoluto de recursos que concentra el distrito más poblado de la Provincia. En sentido contrario, La Plata mejora su coeficiente y crece de 3,10573 a 3,16983, consolidándose como el segundo municipio con mayor participación en la coparticipación bonaerense.
El tercer escalón también muestra movimiento. Lomas de Zamora incrementa su CUD y sube de 2,98290 a 3,04850, mientras que Malvinas Argentinas retrocede levemente y baja de 3,24198 a 3,17276. Merlo, otro peso pesado del oeste, también pierde participación y desciende de 2,98171 a 2,96058.
En el Conurbano norte y oeste, los cambios son desiguales. San Miguel registra una suba significativa y pasa de 1,81109 a 1,86998, mientras que San Isidro aparece entre los principales perdedores del área, con una baja de 1,88093 a 1,78688. Vicente López sigue la misma tendencia y reduce su coeficiente de 1,58915 a 1,52525. En contraste, Pilar y Escobar se destacan como dos de los grandes ganadores del nuevo esquema: el primero sube a 2,41838 y el segundo, escala hasta 1,78610.
En el sur del Gran Buenos Aires, Quilmes, Florencio Varela y Almirante Brown muestran leves incrementos que les permiten sostener o mejorar su participación relativa, mientras que Avellaneda también crece y supera el 1,19. Lanús y Berazategui acompañan esa tendencia con subas moderadas.
Fuera del AMBA, el interior bonaerense exhibe un comportamiento fragmentado. En la Quinta Sección, General Pueyrredon mantiene prácticamente estable su coeficiente, mientras que Necochea y Patagones logran subas que refuerzan su posición regional. En cambio, Ayacucho y Balcarce sufren retrocesos que ajustan sus márgenes financieros.
En la Sexta Sección, Bahía Blanca mantiene un coeficiente alto pero con una leve baja, mientras que Coronel Suárez y Coronel Dorrego muestran pequeñas reducciones. Villarino, por su parte, también pierde participación, mientras que Adolfo Alsina aparece entre los distritos que más crecen en términos relativos.
La Cuarta Sección presenta uno de los mapas más variados: Chacabuco muestra una suba marcada y se posiciona mejor en el reparto, mientras que Junín se mantiene prácticamente sin cambios. Pehuajó, Lincoln y Trenque Lauquen retroceden levemente, lo que obliga a recalcular expectativas presupuestarias para 2026. En el caso del distrito de Nueve de Julio pasa de 2025: 0,35288 — 2026: 0,35340.
En distritos pequeños y rurales, las variaciones son mínimas en términos porcentuales, pero relevantes en términos reales. Municipios como Tordillo, General Guido o Lezama continúan con coeficientes bajos y sin cambios estructurales, consolidando un esquema que mantiene las asimetrías históricas entre el interior profundo y los grandes conglomerados urbanos.
El balance general del CUD 2026 muestra que no hay un rediseño de fondo en la coparticipación, pero sí un reacomodamiento fino que genera impactos concretos en cada municipio. En un contexto de recursos ajustados y mayores demandas sociales, cada milésima del coeficiente se traduce en tensiones políticas y financieras que los intendentes ya comenzaron a seguir de cerca.
En porcentajes, los 10 municipios que más subieron
Chacabuco: +15,68%
Campana: +12,50%
Capitán Sarmiento: +10,62%
Exaltación de la Cruz: +10,55%
General Rodríguez: +6,71%
Dolores: +6,01%
Marcos Paz: +5,72%
Escobar: +5,09%
Adolfo Alsina: +4,61%
Suipacha: +4,43%
Los diez municipios que más bajaron el CUD en porcentaje
Dentro del decálogo de municipios que más perderán este año respecto a 2025, nueve pierden el 5%, que es el tope máximo que se le puede reducir el CUD a una comuna entre un año y el otro.
Vicente López: -4,02%
General Madariaga: −5,00%
Leandro N. Alem: −5,00%
Pinamar: −5,00%
Pila: −5,00%
Ezeiza: −5,00%
San Isidro: −5,00%
Tordillo: −5,00%
Maipú: −5,00%
Florentino Ameghino: −5,00%
Uno por uno, la comparativa entre 2025 y 2026 en los 135 municipios:
ADOLFO ALSINA — 2025: 0,43836 — 2026: 0,45859
ADOLFO GONZALES CHAVES — 2025: 0,24313 — 2026: 0,24058
ALBERTI — 2025: 0,25937 — 2026: 0,25526
ALMIRANTE BROWN — 2025: 2,01026 — 2026: 2,01042
ARRECIFES — 2025: 0,26481 — 2026: 0,26331
AVELLANEDA — 2025: 1,19380 — 2026: 1,19838
AYACUCHO — 2025: 0,43360 — 2026: 0,41972
AZUL — 2025: 0,73371 — 2026: 0,70491
BAHIA BLANCA — 2025: 1,32992 — 2026: 1,32772
BALCARCE — 2025: 0,51487 — 2026: 0,51257
BARADERO — 2025: 0,28909 — 2026: 0,28912
BENITO JUAREZ — 2025: 0,46594 — 2026: 0,46948
BERAZATEGUI — 2025: 1,66889 — 2026: 1,67827
BERISSO — 2025: 0,72437 — 2026: 0,72468
BOLIVAR — 2025: 0,59303 — 2026: 0,60707
BRAGADO — 2025: 0,55937 — 2026: 0,55200
BRANDSEN — 2025: 0,17749 — 2026: 0,18008
CAMPANA — 2025: 0,69743 — 2026: 0,78458
CAÑUELAS — 2025: 0,29848 — 2026: 0,30402
CAPITAN SARMIENTO — 2025: 0,13607 — 2026: 0,15052
CARLOS CASARES — 2025: 0,52154 — 2026: 0,52467
CARLOS TEJEDOR — 2025: 0,29801 — 2026: 0,29304
CARMEN DE ARECO — 2025: 0,10452 — 2026: 0,10709
CASTELLI — 2025: 0,17992 — 2026: 0,17619
CHACABUCO — 2025: 0,82329 — 2026: 0,95241
CHASCOMUS — 2025: 0,51559 — 2026: 0,49547
CHIVILCOY — 2025: 0,70479 — 2026: 0,69307
COLON — 2025: 0,34778 — 2026: 0,35068
CORONEL DORREGO — 2025: 0,39903 — 2026: 0,39807
CORONEL PRINGLES — 2025: 0,41548 — 2026: 0,40655
CORONEL ROSALES — 2025: 0,35068 — 2026: 0,34400
CORONEL SUAREZ — 2025: 0,67408 — 2026: 0,67060
DAIREAUX — 2025: 0,44271 — 2026: 0,43870
DOLORES — 2025: 0,46263 — 2026: 0,49045
ENSENADA — 2025: 0,28063 — 2026: 0,28041
ESCOBAR — 2025: 1,69961 — 2026: 1,78610
ESTEBAN ECHEVERRIA — 2025: 1,54695 — 2026: 1,56854
EXALTACION DE LA CRUZ — 2025: 0,41344 — 2026: 0,45705
EZEIZA — 2025: 0,65415 — 2026: 0,62144
FLORENCIO VARELA — 2025: 1,98921 — 2026: 1,99000
FLORENTINO AMEGHINO — 2025: 0,19246 — 2026: 0,18284
GENERAL ALVARADO — 2025: 0,36342 — 2026: 0,37807
GENERAL ALVEAR — 2025: 0,23595 — 2026: 0,22943
GENERAL ARENALES — 2025: 0,23068 — 2026: 0,22683
GENERAL BELGRANO — 2025: 0,27204 — 2026: 0,26931
GENERAL GUIDO — 2025: 0,09352 — 2026: 0,09319
GENERAL LA MADRID — 2025: 0,36309 — 2026: 0,35992
GENERAL LAS HERAS — 2025: 0,16493 — 2026: 0,16448
GENERAL LAVALLE — 2025: 0,12579 — 2026: 0,12741
GENERAL MADARIAGA — 2025: 0,31310 — 2026: 0,29744
GENERAL PAZ — 2025: 0,29390 — 2026: 0,30088
GENERAL PINTO — 2025: 0,29895 — 2026: 0,29531
GENERAL PUEYRREDON — 2025: 2,13610 — 2026: 2,13342
GENERAL RODRIGUEZ — 2025: 0,50162 — 2026: 0,53529
GENERAL SAN MARTIN — 2025: 2,33309 — 2026: 2,24351
GENERAL VIAMONTE — 2025: 0,41087 — 2026: 0,39628
GENERAL VILLEGAS — 2025: 0,64029 — 2026: 0,66304
GUAMINI — 2025: 0,33571 — 2026: 0,34023
HIPOLITO YRIGOYEN — 2025: 0,18744 — 2026: 0,18059
HURLINGHAM — 2025: 0,84091 — 2026: 0,83248
ITUZAINGO — 2025: 0,52601 — 2026: 0,52523
JOSE C. PAZ — 2025: 1,87874 — 2026: 1,87710
JUNIN — 2025: 0,39022 — 2026: 0,39020
LA COSTA — 2025: 1,52032 — 2026: 1,52219
LA MATANZA — 2025: 6,70855 — 2026: 6,58306
LA PLATA — 2025: 3,10573 — 2026: 3,16983
LANUS — 2025: 1,61701 — 2026: 1,63819
LAPRIDA — 2025: 0,27395 — 2026: 0,28502
LAS FLORES — 2025: 0,27669 — 2026: 0,27626
LEANDRO N. ALEM — 2025: 0,31014 — 2026: 0,29463
LEZAMA — 2025: 0,11920 — 2026: 0,11622
LINCOLN — 2025: 0,61338 — 2026: 0,60342
LOBERIA — 2025: 0,32711 — 2026: 0,33120
LOBOS — 2025: 0,18366 — 2026: 0,18414
LOMAS DE ZAMORA — 2025: 2,98290 — 2026: 3,04850
LUJAN — 2025: 0,77112 — 2026: 0,75184
MAGDALENA — 2025: 0,32421 — 2026: 0,32864
MAIPU — 2025: 0,25946 — 2026: 0,24649
MALVINAS ARGENTINAS — 2025: 3,24198 — 2026: 3,17276
MAR CHIQUITA — 2025: 0,50515 — 2026: 0,51108
MARCOS PAZ — 2025: 0,46400 — 2026: 0,49056
MERCEDES — 2025: 0,65651 — 2026: 0,65572
MERLO — 2025: 2,98171 — 2026: 2,96058
MONTE — 2025: 0,13774 — 2026: 0,13930
MONTE HERMOSO — 2025: 0,19097 — 2026: 0,18718
MORENO — 2025: 2,16041 — 2026: 2,19588
MORON — 2025: 1,11099 — 2026: 1,08322
NAVARRO — 2025: 0,22580 — 2026: 0,21962
NECOCHEA — 2025: 0,69513 — 2026: 0,71164
NUEVE DE JULIO — 2025: 0,35288 — 2026: 0,35340
OLAVARRIA — 2025: 1,01533 — 2026: 1,01347
PATAGONES — 2025: 0,72015 — 2026: 0,72998
PEHUAJO — 2025: 0,76088 — 2026: 0,74124
PELLEGRINI — 2025: 0,15591 — 2026: 0,15865
PERGAMINO — 2025: 0,43208 — 2026: 0,43329
PILA — 2025: 0,16038 — 2026: 0,15236
PILAR — 2025: 2,40457 — 2026: 2,41838
PINAMAR — 2025: 0,41214 — 2026: 0,39153
PRESIDENTE PERON — 2025: 0,43953 — 2026: 0,44498
PUAN — 2025: 0,58997 — 2026: 0,58771
PUNTA INDIO — 2025: 0,21562 — 2026: 0,21996
QUILMES — 2025: 1,97558 — 2026: 1,99122
RAMALLO — 2025: 0,22856 — 2026: 0,22533
RAUCH — 2025: 0,27287 — 2026: 0,27562
RIVADAVIA — 2025: 0,39275 — 2026: 0,39294
ROJAS — 2025: 0,31088 — 2026: 0,31636
ROQUE PEREZ — 2025: 0,19026 — 2026: 0,19553
SAAVEDRA — 2025: 0,47214 — 2026: 0,46034
SALADILLO — 2025: 0,29740 — 2026: 0,29818
SALLIQUELO — 2025: 0,16099 — 2026: 0,16346
SALTO — 2025: 0,27611 — 2026: 0,27067
SAN ANDRES DE GILES — 2025: 0,36189 — 2026: 0,35301
SAN ANTONIO DE ARECO — 2025: 0,22378 — 2026: 0,21658
SAN CAYETANO — 2025: 0,28712 — 2026: 0,27905
SAN FERNANDO — 2025: 0,89154 — 2026: 0,89792
SAN ISIDRO — 2025: 1,88093 — 2026: 1,78688
SAN MIGUEL — 2025: 1,81109 — 2026: 1,86998
SAN NICOLAS — 2025: 0,57787 — 2026: 0,58987
SAN PEDRO — 2025: 0,62797 — 2026: 0,60954
SAN VICENTE — 2025: 0,36854 — 2026: 0,37209
SUIPACHA — 2025: 0,15965 — 2026: 0,16673
TANDIL — 2025: 1,05363 — 2026: 1,01156
TAPALQUE — 2025: 0,27541 — 2026: 0,28079
TIGRE — 2025: 1,78651 — 2026: 1,78950
TORDILLO — 2025: 0,06660 — 2026: 0,06327
TORNQUIST — 2025: 0,44814 — 2026: 0,45831
TRENQUE LAUQUEN — 2025: 0,77254 — 2026: 0,75942
TRES ARROYOS — 2025: 0,64423 — 2026: 0,64268
TRES DE FEBRERO — 2025: 1,00236 — 2026: 0,99991
TRES LOMAS — 2025: 0,15690 — 2026: 0,15733
VEINTICINCO DE MAYO — 2025: 0,46700 — 2026: 0,46231
VICENTE LOPEZ — 2025: 1,58915 — 2026: 1,52525
VILLA GESELL — 2025: 0,47637 — 2026: 0,46820
VILLARINO — 2025: 0,53815 — 2026: 0,53047
ZARATE — 2025: 0,54697 — 2026: 0,54929
