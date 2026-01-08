CUD 2026: qué municipios ganan y cuáles pierden en el reparto de fondos. Como Queda 9 de Julio

El gobierno de la provincia de Buenos Aires, a través del ministerio de Economía que conduce Pablo López, publicó el Coeficiente Único de Distribución (CUD) para el año 2026. La actualización del CUD para 2026 reordena, con ajustes quirúrgicos, el reparto de fondos coparticipables entre los 135 municipios de la provincia de Buenos Aires. La comparación con el esquema vigente en 2025 deja en evidencia un escenario heterogéneo, con distritos que fortalecen su participación y otros que retroceden en silencio.

En la cima del reparto, La Matanza sigue encabezando la tabla, pero pierde peso relativo: pasa de 6,70855 a 6,58306. La caída no es menor si se tiene en cuenta el volumen absoluto de recursos que concentra el distrito más poblado de la Provincia. En sentido contrario, La Plata mejora su coeficiente y crece de 3,10573 a 3,16983, consolidándose como el segundo municipio con mayor participación en la coparticipación bonaerense.

El tercer escalón también muestra movimiento. Lomas de Zamora incrementa su CUD y sube de 2,98290 a 3,04850, mientras que Malvinas Argentinas retrocede levemente y baja de 3,24198 a 3,17276. Merlo, otro peso pesado del oeste, también pierde participación y desciende de 2,98171 a 2,96058.

En el Conurbano norte y oeste, los cambios son desiguales. San Miguel registra una suba significativa y pasa de 1,81109 a 1,86998, mientras que San Isidro aparece entre los principales perdedores del área, con una baja de 1,88093 a 1,78688. Vicente López sigue la misma tendencia y reduce su coeficiente de 1,58915 a 1,52525. En contraste, Pilar y Escobar se destacan como dos de los grandes ganadores del nuevo esquema: el primero sube a 2,41838 y el segundo, escala hasta 1,78610.

En el sur del Gran Buenos Aires, Quilmes, Florencio Varela y Almirante Brown muestran leves incrementos que les permiten sostener o mejorar su participación relativa, mientras que Avellaneda también crece y supera el 1,19. Lanús y Berazategui acompañan esa tendencia con subas moderadas.

Fuera del AMBA, el interior bonaerense exhibe un comportamiento fragmentado. En la Quinta Sección, General Pueyrredon mantiene prácticamente estable su coeficiente, mientras que Necochea y Patagones logran subas que refuerzan su posición regional. En cambio, Ayacucho y Balcarce sufren retrocesos que ajustan sus márgenes financieros.

En la Sexta Sección, Bahía Blanca mantiene un coeficiente alto pero con una leve baja, mientras que Coronel Suárez y Coronel Dorrego muestran pequeñas reducciones. Villarino, por su parte, también pierde participación, mientras que Adolfo Alsina aparece entre los distritos que más crecen en términos relativos.

La Cuarta Sección presenta uno de los mapas más variados: Chacabuco muestra una suba marcada y se posiciona mejor en el reparto, mientras que Junín se mantiene prácticamente sin cambios. Pehuajó, Lincoln y Trenque Lauquen retroceden levemente, lo que obliga a recalcular expectativas presupuestarias para 2026. En el caso del distrito de Nueve de Julio pasa de 2025: 0,35288 — 2026: 0,35340.

En distritos pequeños y rurales, las variaciones son mínimas en términos porcentuales, pero relevantes en términos reales. Municipios como Tordillo, General Guido o Lezama continúan con coeficientes bajos y sin cambios estructurales, consolidando un esquema que mantiene las asimetrías históricas entre el interior profundo y los grandes conglomerados urbanos.

El balance general del CUD 2026 muestra que no hay un rediseño de fondo en la coparticipación, pero sí un reacomodamiento fino que genera impactos concretos en cada municipio. En un contexto de recursos ajustados y mayores demandas sociales, cada milésima del coeficiente se traduce en tensiones políticas y financieras que los intendentes ya comenzaron a seguir de cerca.

En porcentajes, los 10 municipios que más subieron

Chacabuco: +15,68%

Campana: +12,50%

Capitán Sarmiento: +10,62%

Exaltación de la Cruz: +10,55%

General Rodríguez: +6,71%

Dolores: +6,01%

Marcos Paz: +5,72%

Escobar: +5,09%

Adolfo Alsina: +4,61%

Suipacha: +4,43%

Los diez municipios que más bajaron el CUD en porcentaje

Dentro del decálogo de municipios que más perderán este año respecto a 2025, nueve pierden el 5%, que es el tope máximo que se le puede reducir el CUD a una comuna entre un año y el otro.

Vicente López: -4,02%

General Madariaga: −5,00%

Leandro N. Alem: −5,00%

Pinamar: −5,00%

Pila: −5,00%

Ezeiza: −5,00%

San Isidro: −5,00%

Tordillo: −5,00%

Maipú: −5,00%

Florentino Ameghino: −5,00%

Uno por uno, la comparativa entre 2025 y 2026 en los 135 municipios:

ADOLFO ALSINA — 2025: 0,43836 — 2026: 0,45859

ADOLFO GONZALES CHAVES — 2025: 0,24313 — 2026: 0,24058

ALBERTI — 2025: 0,25937 — 2026: 0,25526

ALMIRANTE BROWN — 2025: 2,01026 — 2026: 2,01042

ARRECIFES — 2025: 0,26481 — 2026: 0,26331

AVELLANEDA — 2025: 1,19380 — 2026: 1,19838

AYACUCHO — 2025: 0,43360 — 2026: 0,41972

AZUL — 2025: 0,73371 — 2026: 0,70491

BAHIA BLANCA — 2025: 1,32992 — 2026: 1,32772

BALCARCE — 2025: 0,51487 — 2026: 0,51257

BARADERO — 2025: 0,28909 — 2026: 0,28912

BENITO JUAREZ — 2025: 0,46594 — 2026: 0,46948

BERAZATEGUI — 2025: 1,66889 — 2026: 1,67827

BERISSO — 2025: 0,72437 — 2026: 0,72468

BOLIVAR — 2025: 0,59303 — 2026: 0,60707

BRAGADO — 2025: 0,55937 — 2026: 0,55200

BRANDSEN — 2025: 0,17749 — 2026: 0,18008

CAMPANA — 2025: 0,69743 — 2026: 0,78458

CAÑUELAS — 2025: 0,29848 — 2026: 0,30402

CAPITAN SARMIENTO — 2025: 0,13607 — 2026: 0,15052

CARLOS CASARES — 2025: 0,52154 — 2026: 0,52467

CARLOS TEJEDOR — 2025: 0,29801 — 2026: 0,29304

CARMEN DE ARECO — 2025: 0,10452 — 2026: 0,10709

CASTELLI — 2025: 0,17992 — 2026: 0,17619

CHACABUCO — 2025: 0,82329 — 2026: 0,95241

CHASCOMUS — 2025: 0,51559 — 2026: 0,49547

CHIVILCOY — 2025: 0,70479 — 2026: 0,69307

COLON — 2025: 0,34778 — 2026: 0,35068

CORONEL DORREGO — 2025: 0,39903 — 2026: 0,39807

CORONEL PRINGLES — 2025: 0,41548 — 2026: 0,40655

CORONEL ROSALES — 2025: 0,35068 — 2026: 0,34400

CORONEL SUAREZ — 2025: 0,67408 — 2026: 0,67060

DAIREAUX — 2025: 0,44271 — 2026: 0,43870

DOLORES — 2025: 0,46263 — 2026: 0,49045

ENSENADA — 2025: 0,28063 — 2026: 0,28041

ESCOBAR — 2025: 1,69961 — 2026: 1,78610

ESTEBAN ECHEVERRIA — 2025: 1,54695 — 2026: 1,56854

EXALTACION DE LA CRUZ — 2025: 0,41344 — 2026: 0,45705

EZEIZA — 2025: 0,65415 — 2026: 0,62144

FLORENCIO VARELA — 2025: 1,98921 — 2026: 1,99000

FLORENTINO AMEGHINO — 2025: 0,19246 — 2026: 0,18284

GENERAL ALVARADO — 2025: 0,36342 — 2026: 0,37807

GENERAL ALVEAR — 2025: 0,23595 — 2026: 0,22943

GENERAL ARENALES — 2025: 0,23068 — 2026: 0,22683

GENERAL BELGRANO — 2025: 0,27204 — 2026: 0,26931

GENERAL GUIDO — 2025: 0,09352 — 2026: 0,09319

GENERAL LA MADRID — 2025: 0,36309 — 2026: 0,35992

GENERAL LAS HERAS — 2025: 0,16493 — 2026: 0,16448

GENERAL LAVALLE — 2025: 0,12579 — 2026: 0,12741

GENERAL MADARIAGA — 2025: 0,31310 — 2026: 0,29744

GENERAL PAZ — 2025: 0,29390 — 2026: 0,30088

GENERAL PINTO — 2025: 0,29895 — 2026: 0,29531

GENERAL PUEYRREDON — 2025: 2,13610 — 2026: 2,13342

GENERAL RODRIGUEZ — 2025: 0,50162 — 2026: 0,53529

GENERAL SAN MARTIN — 2025: 2,33309 — 2026: 2,24351

GENERAL VIAMONTE — 2025: 0,41087 — 2026: 0,39628

GENERAL VILLEGAS — 2025: 0,64029 — 2026: 0,66304

GUAMINI — 2025: 0,33571 — 2026: 0,34023

HIPOLITO YRIGOYEN — 2025: 0,18744 — 2026: 0,18059

HURLINGHAM — 2025: 0,84091 — 2026: 0,83248

ITUZAINGO — 2025: 0,52601 — 2026: 0,52523

JOSE C. PAZ — 2025: 1,87874 — 2026: 1,87710

JUNIN — 2025: 0,39022 — 2026: 0,39020

LA COSTA — 2025: 1,52032 — 2026: 1,52219

LA MATANZA — 2025: 6,70855 — 2026: 6,58306

LA PLATA — 2025: 3,10573 — 2026: 3,16983

LANUS — 2025: 1,61701 — 2026: 1,63819

LAPRIDA — 2025: 0,27395 — 2026: 0,28502

LAS FLORES — 2025: 0,27669 — 2026: 0,27626

LEANDRO N. ALEM — 2025: 0,31014 — 2026: 0,29463

LEZAMA — 2025: 0,11920 — 2026: 0,11622

LINCOLN — 2025: 0,61338 — 2026: 0,60342

LOBERIA — 2025: 0,32711 — 2026: 0,33120

LOBOS — 2025: 0,18366 — 2026: 0,18414

LOMAS DE ZAMORA — 2025: 2,98290 — 2026: 3,04850

LUJAN — 2025: 0,77112 — 2026: 0,75184

MAGDALENA — 2025: 0,32421 — 2026: 0,32864

MAIPU — 2025: 0,25946 — 2026: 0,24649

MALVINAS ARGENTINAS — 2025: 3,24198 — 2026: 3,17276

MAR CHIQUITA — 2025: 0,50515 — 2026: 0,51108

MARCOS PAZ — 2025: 0,46400 — 2026: 0,49056

MERCEDES — 2025: 0,65651 — 2026: 0,65572

MERLO — 2025: 2,98171 — 2026: 2,96058

MONTE — 2025: 0,13774 — 2026: 0,13930

MONTE HERMOSO — 2025: 0,19097 — 2026: 0,18718

MORENO — 2025: 2,16041 — 2026: 2,19588

MORON — 2025: 1,11099 — 2026: 1,08322

NAVARRO — 2025: 0,22580 — 2026: 0,21962

NECOCHEA — 2025: 0,69513 — 2026: 0,71164

NUEVE DE JULIO — 2025: 0,35288 — 2026: 0,35340

OLAVARRIA — 2025: 1,01533 — 2026: 1,01347

PATAGONES — 2025: 0,72015 — 2026: 0,72998

PEHUAJO — 2025: 0,76088 — 2026: 0,74124

PELLEGRINI — 2025: 0,15591 — 2026: 0,15865

PERGAMINO — 2025: 0,43208 — 2026: 0,43329

PILA — 2025: 0,16038 — 2026: 0,15236

PILAR — 2025: 2,40457 — 2026: 2,41838

PINAMAR — 2025: 0,41214 — 2026: 0,39153

PRESIDENTE PERON — 2025: 0,43953 — 2026: 0,44498

PUAN — 2025: 0,58997 — 2026: 0,58771

PUNTA INDIO — 2025: 0,21562 — 2026: 0,21996

QUILMES — 2025: 1,97558 — 2026: 1,99122

RAMALLO — 2025: 0,22856 — 2026: 0,22533

RAUCH — 2025: 0,27287 — 2026: 0,27562

RIVADAVIA — 2025: 0,39275 — 2026: 0,39294

ROJAS — 2025: 0,31088 — 2026: 0,31636

ROQUE PEREZ — 2025: 0,19026 — 2026: 0,19553

SAAVEDRA — 2025: 0,47214 — 2026: 0,46034

SALADILLO — 2025: 0,29740 — 2026: 0,29818

SALLIQUELO — 2025: 0,16099 — 2026: 0,16346

SALTO — 2025: 0,27611 — 2026: 0,27067

SAN ANDRES DE GILES — 2025: 0,36189 — 2026: 0,35301

SAN ANTONIO DE ARECO — 2025: 0,22378 — 2026: 0,21658

SAN CAYETANO — 2025: 0,28712 — 2026: 0,27905

SAN FERNANDO — 2025: 0,89154 — 2026: 0,89792

SAN ISIDRO — 2025: 1,88093 — 2026: 1,78688

SAN MIGUEL — 2025: 1,81109 — 2026: 1,86998

SAN NICOLAS — 2025: 0,57787 — 2026: 0,58987

SAN PEDRO — 2025: 0,62797 — 2026: 0,60954

SAN VICENTE — 2025: 0,36854 — 2026: 0,37209

SUIPACHA — 2025: 0,15965 — 2026: 0,16673

TANDIL — 2025: 1,05363 — 2026: 1,01156

TAPALQUE — 2025: 0,27541 — 2026: 0,28079

TIGRE — 2025: 1,78651 — 2026: 1,78950

TORDILLO — 2025: 0,06660 — 2026: 0,06327

TORNQUIST — 2025: 0,44814 — 2026: 0,45831

TRENQUE LAUQUEN — 2025: 0,77254 — 2026: 0,75942

TRES ARROYOS — 2025: 0,64423 — 2026: 0,64268

TRES DE FEBRERO — 2025: 1,00236 — 2026: 0,99991

TRES LOMAS — 2025: 0,15690 — 2026: 0,15733

VEINTICINCO DE MAYO — 2025: 0,46700 — 2026: 0,46231

VICENTE LOPEZ — 2025: 1,58915 — 2026: 1,52525

VILLA GESELL — 2025: 0,47637 — 2026: 0,46820

VILLARINO — 2025: 0,53815 — 2026: 0,53047

ZARATE — 2025: 0,54697 — 2026: 0,54929