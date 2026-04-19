Cuatro allanamientos en Chivilcoy por amenazas vinculadas a retos virales en escuelas

Las actuaciones se originaron a partir de presentaciones realizadas por directivos de distintas instituciones escolares, tras detectarse mensajes intimidatorios y grafitis con amenazas de ataques, en el contexto de un reto viral que circula entre estudiantes.

La causa, caratulada como “Amenazas”, cuenta con la intervención de la Fiscalía N° 8 del Departamento Judicial de Mercedes. Luego de tareas investigativas y análisis de comunicaciones telefónicas, se identificó a menores involucrados, lo que derivó en los procedimientos realizados en distintos domicilios.

Como resultado, se procedió al secuestro de cuatro teléfonos celulares, que serán peritados en el marco de la investigación, la cual continúa en curso. Desde el área de Seguridad no se descartan nuevos allanamientos con el objetivo de desalentar este tipo de prácticas, recordando que constituyen un delito penal.

Advertencia desde Educación

Por su parte, la Jefatura Distrital de Educación de Chivilcoy emitió un comunicado dirigido a la comunidad educativa, en el que advirtió que cualquier manifestación con contenido violento o intimidatorio —ya sea mediante grafitis, dibujos o publicaciones en redes sociales— configura un delito.

En ese sentido, indicaron que toda situación de este tipo será denunciada de manera inmediata, dando intervención a la Justicia y generando las consecuencias civiles y penales correspondientes.

Asimismo, remarcaron la importancia del trabajo conjunto entre escuelas y familias para promover formas de convivencia respetuosas, y abordar estos hechos desde una perspectiva pedagógica y comunitaria.

También alertaron sobre los riesgos de la viralización de contenidos en redes sociales, señalando que la difusión de imágenes, audios o mensajes intimidatorios puede constituir una forma de violencia sancionable.

Finalmente, se instó a fortalecer el diálogo, la supervisión y el uso responsable de las tecnologías, así como a extremar cuidados en el acceso de niños, niñas y adolescentes a elementos que puedan poner en riesgo su integridad.

Desde el Municipio y las autoridades educativas coincidieron en la necesidad de actuar con responsabilidad frente a estas situaciones, priorizando la prevención, el acompañamiento y la seguridad en el ámbito escolar.

De Chivlcoy