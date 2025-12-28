¿Cuáles son las empresas que el Gobierno buscará privatizar en 2026?

El Gobierno nacional avanza con un ambicioso plan de privatizaciones y espera poder desprenderse de más de una decena de empresas públicas durante el año próximo, con el objetivo de dar una nueva impronta al sector privado y obtener fondos que permitan robustecer las reservas.

En ese marco, ya se encuentra en marcha el proceso de transformación y posterior venta de distintas compañías estatales vinculadas a áreas estratégicas. Entre ellas figuran la Administración de Infraestructura Ferroviaria, la Administración General de Puertos, Contenidos Públicos, Edu.Ar y la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA). También aparecen en la lista Fabricaciones Militares, Operadora Ferroviaria, Radio y Televisión Argentina, la Casa de Moneda y la agencia Télam.

A este paquete se suman otras empresas de gran peso económico y social, como Transener, las represas hidroeléctricas y AYSA, la compañía que presta el servicio de agua potable y cloacas en el Área Metropolitana de Buenos Aires.

Transformación Con vistas a facilitar estos procesos, el Ejecutivo completó el programa de transformación de las Sociedades del Estado (SE) en Sociedades Anónimas (SA). Este viernes quedó inscripta en el Registro Público la última de estas reconversiones: Ferrocarriles Argentinos Sociedad del Estado pasó a denominarse Ferrocarriles Argentinos Sociedad Anónima Unipersonal (SAU).