¿Cuáles son las empresas que el Gobierno buscará privatizar en 2026?
El Gobierno nacional avanza con un ambicioso plan de privatizaciones y espera poder desprenderse de más de una decena de empresas públicas durante el año próximo, con el objetivo de dar una nueva impronta al sector privado y obtener fondos que permitan robustecer las reservas.
Transformación
Con vistas a facilitar estos procesos, el Ejecutivo completó el programa de transformación de las Sociedades del Estado (SE) en Sociedades Anónimas (SA). Este viernes quedó inscripta en el Registro Público la última de estas reconversiones: Ferrocarriles Argentinos Sociedad del Estado pasó a denominarse Ferrocarriles Argentinos Sociedad Anónima Unipersonal (SAU).
Según fuentes oficiales, la principal atención está puesta en los sectores de energía y transporte. Allí se destacan Corredores Viales, que administra unos 9.000 kilómetros de rutas; la empresa energética Enarsa; Intercargo, que despertó el interés de un grupo francés; y la Vía Navegable Troncal, conocida como la Hidrovía, un corredor clave para el comercio exterior argentino.
Deja un comentario