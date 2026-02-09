Cuál es el balance que dejaron las lluvias de enero

Para la agricultura en secano de las regiones Pampeana y Chaqueña en Argentina, más de 35 millones de hectáreas con cultivos anuales para grano o fibra, el clima de enero es decisivo. En la región, la demanda de agua para transpirar de una cobertura total verde se aproxima a los 180 mm, mientras que el aporte por lluvias va desde unos 150 a 100 mm, en promedio, excepto el extremo sudoeste donde solo alcanza 50 mm.

Según Jorge Mercau, que trabaja desde la agencia del INTA en San Luis, “la estrategia agrícola busca reducir este déficit hídrico, haciendo que los cultivos no tengan en este mes cobertura completa, procurando reducir la sequía, y/o evitando ubicar en él las etapas más críticas para el rendimiento, procurando reducir el daño que pueda generar la sequía”. Además, agregó que “la disponibilidad de agua en el suelo es clave para moderar el déficit y cubrir los baches entre lluvias”.

Enero 2026 no fue la excepción a ese marco agroclimático, pero las lluvias fueron dispares. En este sentido, Lucas Gusmerotti, del Instituto de Clima y Agua del INTA, afirmó: “En base a la estimación diaria de lluvias que realizan desde la plataforma SEPA se puede ver que, en la primera decena del mes, las lluvias se concentraron en el norte del área agrícola”.

En esta línea, Gusmerotti señaló que “en la segunda decena del mes, también se circunscribieron al norte y, además, se sumaron registros en algunas áreas de Buenos Aires y La Pampa”. Sin embargo, “en los últimos días de enero, se limitaron a todo el oeste, con muy pocas lluvias al este”.

De acuerdo con los especialistas, “los eventos fueron muy espaciados en algunas zonas, pero, además, el total del mes fue muy bajo en una franja que atraviesa el sur de Entre Ríos y Santa Fe, el centro de Córdoba y el este de San Luis”. Aunque esa distribución ya permite entrever zonas con posible déficit hídrico, resulta valioso integrar primero sus efectos en la recarga de los suelos, de donde extraen el agua los cultivos.

Para el balance hídrico que elabora SEPA, enero comenzó con más del 50 % de la capacidad de almacenamiento en buena parte de la Pampa Ondulada, la Pampa interior y, sobre todo, el norte del país, a excepción del noroeste. En cambio, el almacén habría estado más limitado en el oeste de la región Pampeana, partes del sur del litoral y gran parte de la Depresión del Salado y sur de Buenos Aires.

Según las estimaciones, al 1 de febrero el almacén solo tendría más del 50 % en la región Chaqueña y el norte del litoral, donde hubo buenas lluvias y recién comienza la campaña agrícola. Cabe mencionar que, en este balance, la demanda de los cultivos se simula a partir de la estimación satelital de la cobertura verde en cada momento y lugar, pero ¿cómo lo pasaron esos cultivos?

De acuerdo con Mercau y Gusmerotti, “para responder a esa pregunta, se puede evaluar el Confort hídrico, relación entre lo que puede transpirar la vegetación y la demanda de su cobertura verde, integrando la oferta de agua y la demanda de los cultivos presentes ¡Sin confort, hay sequía!”. SEPA muestra el confort medio de todas las coberturas perennes, no solo los cultivos anuales, por eso su interpretación debe ser cuidadosa.

“Para enero, el confort se mantuvo alto durante todo el mes en el norte, por la combinación de las lluvias ocurridas en el mes y el almacenamiento de las previas”, señaló Mercau. En el oeste y en el sur pampeano, en cambio, predominaron niveles bajos de confort. “En concordancia con las lluvias, al oeste se revirtieron hacia fin de enero, mientras que en el sur hubo zonas que, si bien estuvieron en buen estado a mediados de mes, terminaron en sequía”, especificó el investigador.

Gusmerotti, por su parte, subrayó que “la Pampa ondulada comenzó muy bien, producto de las lluvias previas almacenadas en el suelo, pero su estado comenzó a cambiar sobre la segunda parte del mes. Como era esperable la franja central que recibió poca agua es la que habría sufrido más, con focos muy intensos entre Rio Cuarto hasta el centro este de San Luis y en partes del sur de Entre Rios”.

“Para dimensionar el impacto de estas condiciones de sequía hay que agregar en qué momento de sus ciclos están los cultivos en cada región: En la región Chaqueña los cultivos de verano están en implantación, tienen gran parte del ciclo por delante, sobre todo sus etapas más críticas que recién ocurrirán hacia marzo”, aseguró Mercau. En ese sentido, hizo hincapié en la importancia de que febrero inicia con buena recarga y cultivos que vienen muy bien, con una demora en el inicio de la campaña al noroeste.

“En la franja central los maíces tempranos fueron los más perjudicados, al oeste, donde hubo una fracción de los planteos en esa fecha, hay cultivos perdidos. Más al este su rendimiento puede ser bueno, dependiendo de cuanta agua tuvieron disponible”, comentó el investigador del INTA San Luis.

En particular, hay una amplia zona que inició la campaña con napa menos de 3 m, que hace un aporte que el modelo SEPA no tiene en cuenta. Los maíces tardíos están comenzando su período crítico con algo de sufrimiento, que al oeste se aliviaron por las lluvias recientes. Las sojas de primera en la región están en una situación similar a los maíces tardíos. En cambio, en los cultivos de segunda, tanto de soja como de maíz, en algunos casos se agrega la posibilidad de que sufran mucho en implantación.

Hacia el sur de Buenos Aires y la Depresión del Salado también el panorama es muy complicado, con pequeñas zonas que han llegado bien, pero en gran parte ya tienen daños en parte de las etapas críticas. El cultivo de girasol, que en general tuvo una muy buena cosecha de siembras tempranas en el norte y ha sufrido un poco hacia el oeste, dependiendo de la disponibilidad inicial de agua, necesita, como los otros cultivos de verano lluvias más o menos rápido en el sur.

Se desprende, entonces, que para la producción pampeana son cruciales las lluvias que puedan darse a corto plazo, en particular durante la primera parte de este mes de febrero. “Con un comienzo con algunas precipitaciones, que puntualmente resultan intensas, se esperan para los próximos días dos eventos asociados a sistemas frontales que dejarán lluvias en torno a los 30 mm en las provincias de Córdoba, San Luis, La Pampa y centro- oeste de Buenos Aires, pudiendo superarse de manera local”, explicó Natalia Gattinoni, meteoróloga del Instituto de Clima y Agua.

Y afirmó: “Un patrón de lluvia que continúa con cierta heterogeneidad en los acumulados y zonalmente en el resto de la región, resultando escaso sobre el norte argentino y el Litoral”.

Ya hacia mediados de mes, de acuerdo con Gattinoni, las lluvias favorecerían al norte y este argentino, con acumulados que podrían estar entre los 40 y 90 mm. “Un aspecto que puede reducir al menos los daños para los que continúen con algún grado de sequía, es que se espera un marcado descenso de temperaturas, con una primera semana en torno a lo esperado para la época, incluso más fresco, y dejando atrás las condiciones de estrés térmico que se registraron en enero”, especificó. Y concluyó afirmando que “este panorama abarcaría al menos la primera quincena de febrero, favoreciendo un ambiente más benévolo para los cultivos”.