«Cuadernos»: con Cristina conectada, comenzó el juicio por asociación ilícita y cohecho

El juicio oral en el que la expresidenta Cristina Fernández figura entre los 87 imputados por la causa conocida como “Cuadernos” comenzó hoy de manera remota, con la lectura de la acusación fiscal por los delitos de asociación ilícita y cohecho. Ante el Tribunal Oral Federal N° 7, Fernández se conectó a través de la plataforma Zoom y fue requerida por los jueces para mostrarse en cámara.

Durante la audiencia se inició la lectura del requerimiento de elevación a juicio elaborado por el fiscal de instrucción Carlos Stornelli, en el que se enumeran 40 presuntos hechos de pago de sobornos por parte de empresarios, en los que la acusación considera a la expresidenta como coautora y beneficiaria final.

Los jueces Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Castelli participaron desde una sala de audiencias del Palacio de Justicia, en Talcahuano 550. Sin embargo, la lectura fue interrumpida brevemente cuando algunos imputados -entre ellos Fernández- no aparecían en cámara. Finalmente, la exmandataria se mostró junto a su abogado, Carlos Beraldi, desde el departamento de San José 1111, donde cumple prisión domiciliaria.

La secretaria del tribunal, María Cecilia Chichizola, continuó con la lectura del documento que detalla el origen de la causa y las acusaciones contra Fernández y funcionarios de su gobierno, entre ellos Roberto Baratta y José López.