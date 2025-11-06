«Cuadernos»: con Cristina conectada, comenzó el juicio por asociación ilícita y cohecho
El juicio oral en el que la expresidenta Cristina Fernández figura entre los 87 imputados por la causa conocida como “Cuadernos” comenzó hoy de manera remota, con la lectura de la acusación fiscal por los delitos de asociación ilícita y cohecho. Ante el Tribunal Oral Federal N° 7, Fernández se conectó a través de la plataforma Zoom y fue requerida por los jueces para mostrarse en cámara.
Durante la audiencia se inició la lectura del requerimiento de elevación a juicio elaborado por el fiscal de instrucción Carlos Stornelli, en el que se enumeran 40 presuntos hechos de pago de sobornos por parte de empresarios, en los que la acusación considera a la expresidenta como coautora y beneficiaria final.
Según la acusación, Centeno, temeroso de un allanamiento, entregó a un amigo (Jorge Bacigalupo) una caja de cartón con los ocho cuadernos y otros documentos. Bacigalupo los entregó luego al periodista Diego Cabot, quien los presentó en Comodoro Py a principios de 2018. Con esa evidencia, Bonadio dispuso abrir una nueva investigación. (DIB)
