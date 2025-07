Crónica de una muerte anunciada: Cierran el INTA AMBA y trasladan a sus trabajadores, quienes denuncian una “medida ilegal” para fomentar los despidos

Ya no hay INTA AMBA. No porque haya salido la resolución definitiva en el Consejo Directivo, sino más bien de facto, porque entre el viernes y el sábado pasado -ambos días no laborables para la función pública- los más de 100 trabajadores del organismo recibieron la orden de mudarse de estación experimental y abandonar su puesto.

Así lo confirmó el delegado de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), José Perea, a Bichos de Campo. “Fue a espaldas de los trabajadores y sindicatos”, señaló, y denunció que el desarme de la estación que opera desde 2010 en el conurbano bonaerense es irregular e ilegal.

Lamentablemente, no hay nada de novedoso para los investigadores. Tal como había trascendido los últimos meses desde que la presidencia del INTA definió un plan de ajuste en tándem con el Gobierno, la Estación Experimental INTA AMBA sería la primera en cerrarse.

Lo que no esperaban era que fuera entre gallos y medianoche, y previo al tan esperado decreto del Ministerio de Desregulación, que oficializaría los recortes en el organismo.

Tal como se había planificado originalmente, el cierre de esta estación experimental, que tiene influencia sobre 39 municipios y la ciudad de Buenos Aires, no compromete -al menos por ahora- los puestos de trabajo. Al día de hoy, ningún investigador, técnico o empleado administrativo del INTA AMBA fue echado, sino que fueron instados a trasladarse a otras sedes.

Por eso es necesario remarcar que “al menos por ahora” nadie ha perdido su puesto laboral, ya que desde ATE enfatizan en que esto es un mecanismo que prepara el terreno para los despidos que contempla el plan de ajuste, que serían alrededor de 1.500 en total.

“A trabajadores que estaban dentro de una estructura, que tenían un perfil laboral con habilidades y conocimientos y una larga trayectoria, los van a poner en otros puestos de trabajo que no son acordes a la formación que ellos tuvieron”, lamentó Perea, que calificó a la medida como “un avasallamiento” que destruye el perfil laboral de muchos profesionales.

“Es como si mañana alguien te echara de tu casa, te vas al garage y después te mandan afuera”, graficó el delegado, que confía en que esta medida formará parte del “ataque más profundo” que llegará los próximos días. Se espera que, además de despidos, el plan de ajuste incluya fusiones de institutos, creación de macrorregiones y recortes en planes de investigación.

Ya son varias las iniciativas que han llevado a cabo los trabajadores del organismo para denunciar su desguace. La última de ellas fue el abrazo simbólico a la institución en la sede de Castelar, en la que la consigna unánime fue “el INTA-AMBA no se vende, se defiende”. Mientras preparan una presentación judicial, desde ATE confirmaron a este medio que prepararán nuevas medidas de fuerza para los próximos días.

Particularmente, desde el sindicato denuncian que esta reestructuración que hoy tiene a cargo la Dirección Nacional del organismo no tiene validez alguna porque no se han contemplado las disposiciones que establece el régimen de administración de estructura ni se ha permitido a los dirigentes participar.

De hecho, Perea señaló que ATE había presentado un plan para conformar una nueva estructura conformada por dos institutos de investigación nucleados en un centro, pero que el Consejo Directivo lo “cajoneó” horas antes de avanzar unilateralmente con las reasignaciones laborales.

“Esta celeridad que tienen es porque quieren vaciar el INTA AMBA y meterle candado”, aseguró el dirigente gremial. No es el primero que lo dice y, con el diario del lunes -literalmente- tiene la derecha.

Lo que se pierde con el desguace de esta estación experimental es el trabajo realizado nada más ni nada menos que en el cinturón frutihortícola que abastece de alimentos y recursos al área más poblada del país, donde se concentran unas 16 millones de personas. Y no casualmente es una de las más apuntadas por no ser parte del interior productivo y abocarse a la agricultura familiar, la agroecología y un modelo agrario más inclusivo.