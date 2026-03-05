Créditos valor producto: Aseguran que el sector porcino tomo créditos por casi $14.000 millones

La Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ministerio de Economía de la Nación junto al Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) informan que la línea de créditos en valor producto para el sector porcino ya desembolsó $13.729 millones, lo que marca una consolidación del proceso de expansión sostenido a nivel sectorial.

Vale destacar que estos créditos establecen las cuotas en kilos capón y se consolidan como un instrumento de financiamiento para fortalecer la competitividad de las empresas de la cadena, financiando equipamiento, infraestructura y genética.

El diferencial de la herramienta es que las cuotas para el repago se fijan en una cantidad determinada de kilos de carne de cerdo y se abonan en pesos al valor de referencia mensual del kilo capón. El plazo es de hasta 60 meses y permite la posibilidad de extenderlo hasta 84 meses según la evolución del precio.

Los proyectos financiados se concentran en tres ejes estratégicos: instalaciones e infraestructura; incremento de madres; gestión ambiental y energía. Del total de los desembolsos, la mayor proporción se destinó a obras e infraestructura productiva, seguida por iniciativas vinculadas al fortalecimiento de la capacidad productiva y la incorporación de tecnología.

El otorgamiento se radicó en las principales provincias productoras de cerdos, con Buenos Aires como principal receptor, seguido por Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos, fortaleciendo el entramado productivo y promoviendo el desarrollo regional.

Estos resultados, se dan en el marco de un 2025 con récords históricos para el sector, en el que se faenaron 8.517.433 cabezas -con un aumento del 2,5% respecto de 2024-, y la producción alcanzó 812.272 toneladas con un crecimiento interanual del 3,4%. Asimismo, el consumo interno per cápita llegó a 18,9 kg por habitante/año y, por el lado externo, la cadena hoy cuenta con 54 mercados de exportación abiertos, tanto para carne como subproductos.