CPR 9 de Julio esclarece un hecho de robo en un campo de 9 de Julio

El pasado 1 de octubre un productor rural, vecino de zona Fauzon denuncio en CPR 9 de Julio haber sido victima de un robo, cuando personas del sexo masculinos habían ingresado a su vivienda del establecimiento rural, sustrayendo dinero efectivo entre otros elementos.

Tras las arduas tareas de investigación por parte de personal de este CPR, junto a Sub DDI Bragado, Oficina de la DAIC y COM con asiento en 9 de Julio, bajo la supervisión de la ayudantía Fiscal 9 de Julio y de la UFI N° 03, Dpto. Judicial Mercedes, es que en el día de la fecha, en horas de la madrugada se llevaron a cabo dos allanamientos en moradas de este medio, ubicadas en calle Guido Spano al 600 y Guido Spano al 400, de la localidad de 9 de Julio.

De dichos allanamientos, según se informo, se obtuvo un positivo resultado, donde se procedió al secuestro de telefonía celular, dinero en efectivo, moto vehículos utilizados en el hecho, demás elementos de interés para la presente investigación, y como así a la detención de un masculino de 24 años, oriundo de esta localidad, quedando a disposición de la justicia, quien será indagado en el día de mañana 22 de Octubre por juzgado interviniente.-

FDO. OFICIAL SUBINSPECTO MARTINELLI EVANGELINA – JEFA INTERINA CPR 9 DE JULIO