Corte de cintas en Expoagro 2026 edición YPF Agro: Discurso “anti grieta” y un llamado a zanjar discusiones en el sector

Este martes 10, comenzó la muestra agroindustrial a cielo abierto más importante de la región, que se realizará hasta el viernes próximo en el Predio ferial y Autódromo San Nicolás. El corte de cintas, que tuvo lugar en la mañana de este martes, selló una edición histórica en la que se celebrarán los 20 años de Expoagro.

Cargada de expectativa, la cita contó con la participación del ex presidente Mauricio Macri; el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro; el Secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Sergio Iraeta; el ministro de Desarrollo Agrario de Buenos Aires, Javier Rodríguez; el intendente de San Nicolás, Santiago Passaglia; el presidente del Banco Provincia (main sponsor de la exposición), Juan Cuattromo; miembros del directorio de Exponenciar; el presidente de Banco Nación (sponsor); Darío Wasserman; autoridades de Clarín y La Nación; otros funcionarios sectoriales y medios de comunicación.

“Esta es una foto del potencial y de la producción en estado puro. Acá está todo lo que hace falta para darle de comer a los argentinos”, destacó Iraeta durante el discurso de apertura.

La necesidad de diálogo, el foco del encuentro

Las palabras formales de inauguración estuvieron a cargo del Intendente Santiago Passaglia, quien lanzó un llamado al diálogo frente a los presentes. “Mientras muchos se hacen conocidos por gritar o insultar, nosotros elegimos algo menos ruidoso, pero más efectivo: hablar con hechos y demostrar con resultados”, afirmó el dirigente.

A continuación, marcó una postura central para la cita: la “anti grieta”. “Hoy en Argentina nos quieren hacer creer que sólo existen dos caminos. Nosotros no creemos eso. En San Nicolás hemos demostrado que hay otro, donde se administra con responsabilidad y se gestiona con resultados. Les guste o no, la grieta es la vieja política”, sentenció.

A modo de conclusión, se dirigió a los presentes: “Si queremos que Argentina salga adelante, tenemos que hacer lo que hacen ustedes, el campo, todos los días: trabajar, invertir y producir. Expoagro es el mejor ejemplo de la Argentina que tiene que venir”.

Este espíritu fue retomado por el ministro Javier Rodríguez, quien se refirió, en particular, al mapa productivo de la provincia de Buenos Aires. “Sabemos lo que tiene en materia industrial, en materia de ganadería, y me permito decir también lo que tiene en materia de agricultura. Sabemos que la provincia lidera y tenemos un enorme potencial”, sostuvo.

Luego, el funcionario retomó la postura planteada por el intendente local y expresó: “Hablaban de discusiones y nosotros no tenemos la menor duda de que necesitamos de todos los sectores productivos, porque todos son generadores de trabajo”.

En línea con sus predecesores, durante su intervención, el titular del Banco Provincia, Juan Cuattromo, coincidió en que el país “debe superar algunas discusiones”.

Para el economista, “no existe tal cosa como el campo contra la industria o la ciudad contra la ruralidad, sino que es todo parte de una misma comunidad, de un mismo desafío y de un mismo proyecto de país”.

“En el mundo actual no podemos darnos el lujo de perder de vista la necesidad de dar una discusión respecto a qué modelo de país, qué modelo de Estado y qué modelo de sociedad queremos”, indicó.

Y concluyó: “Nuestro banco es uno federal y cualquier modelo de desarrollo tiene que tener impronta federal”.

Iraeta defendió el camino que transita el sector

El titular de la cartera de Agricultura, Ganadería y Pesca, Sergio Iraeta, intervino sobre el cierre del encuentro para referirse al rumbo de la política nacional respecto al sector agropecuario, en particular sobre una de las principales demandas de los productores.

“Con responsabilidad, en la medida en que lo permita el orden fiscal, vamos a continuar con la baja de retenciones. Ya lo hicimos de manera permanente, parcial para algunos productos y total en otros, pero ese es el camino. Este es solo un ejemplo de lo que piensa el gobierno nacional respecto de la carga impositiva al campo”, afirmó el funcionario.

Luego, destacó los principales acuerdos y negociaciones de la gestión nacional, como el tratado Unión Europea-Mercosur, la ampliación del cupo de exportación de carne a Estados Unidos, la baja de aranceles y otros puntos clave como las simplificaciones y desregulaciones destinadas al sector.

“Saben perfectamente todo lo que estamos haciendo por el campo, lo que pensamos del campo”, dijo, y destacó “la pasión por la tierra que anida en el corazón de los productores”.

Al acto de apertura asistieron también Fernando Herrmann, secretario de Transporte de la Nación, y Carlos Frugoni, secretario coordinador de Infraestructura del Ministerio de Economía.