Corrían picadas en pleno centro de la ciudad: fueron identificados y fueron infraccionados

La subsecretaría de Seguridad y Tránsito de la Municipalidad de Nueve de Julio se encuentra llevando a cabo controles exhaustivos en distintos puntos estratégicos de la ciudad, con el objetivo de prevenir y sancionar conductas peligrosas en la vía pública, en el marco de las acciones planificadas para garantizar la seguridad vial y la convivencia ciudadana.

En este sentido, tras haberse intensificado los operativos orientados a reprimir la realización de picadas ilegales, así como también la circulación de motocicletas que efectúan maniobras temerarias, tales como el popularmente conocido “Willy” (conducción sobre una sola rueda), y el uso de escapes adulterados, que infringen la normativa vigente y generan molestias sonoras a la población; mediante las cámaras del centro de monitoreo, se procedió a la identificación de los responsables, los que fueron interceptados por personal policial y debidamente infraccionados, dieron a conocer desde dicha sub secretaria de seguridad municipal.



Estos controles son realizados de manera conjunta por inspectores de Tránsito municipal y personal policial, y contemplan además la verificación de documentación, condiciones de circulación y elementos de seguridad obligatorios.

De esta manera, en los casos en que se detectan infracciones graves, se procede al secuestro del vehículo, labrándose las correspondientes actas de infracción.

Asimismo, se solicita la colaboración de la comunidad para denunciar situaciones de riesgo o conductas irresponsables, y se reitera el compromiso del municipio en seguir trabajando por una ciudad más segura y ordenada en materia de tránsito.