Convenio entre INTA Entre Ríos y periodistas agropecuarios bonaerenses en Expoagro

El acuerdo fue rubricado por el presidente de ABOPA, Ciriaco Torres Suhette, y el director del Centro Regional Entre Ríos del INTA, el Ing. Agr. Jorge Gvozdenovich, durante la realización de la muestra agroindustrial.

El convenio establece un marco de colaboración entre ambas instituciones para trabajar de manera conjunta en la difusión de contenidos técnicos, productivos y territoriales, con el objetivo de acercar información de calidad a productores, profesionales y a la sociedad en general.

Tras la firma del acuerdo, Gvozdenovich destacó la importancia de acercar el potencial productivo de la provincia a periodistas de distintas regiones del país: “Estamos muy contentos por poder mostrar el potencial que tiene Entre Ríos al periodismo que no es netamente de la provincia. Entre Ríos tiene más de 22 cadenas productivas y es importante que se conozca esa riqueza”, expresó.

El director regional del INTA también remarcó que el convenio permitirá fortalecer el intercambio entre el organismo técnico y los comunicadores especializados. “Para nosotros es clave poder mostrar el territorio y el trabajo que venimos realizando desde el INTA, y también recibir las preguntas y las críticas del periodismo, que nos ayudan a crecer y a seguir el rumbo”, señaló.

En ese sentido, subrayó que uno de los objetivos centrales es difundir cómo el organismo ha acompañado el desarrollo productivo de la provincia. “Es fundamental mostrar cuál es el sistema productivo de Entre Ríos y cómo el INTA ha tenido intervención en ese proceso”, concluyó.

Por su parte, el presidente de ABOPA, Ciriaco Federico Torres Suhette, destacó la importancia del acuerdo para fortalecer el vínculo entre el periodismo agropecuario y el sistema científico-tecnológico. “Para ABOPA es muy importante generar este tipo de alianzas con instituciones como el INTA, que nos permiten acceder a información técnica de primera mano y mejorar la calidad de la comunicación agropecuaria”, afirmó.

El acuerdo prevé la articulación de acciones conjuntas orientadas a la generación y difusión de contenidos técnicos, así como la realización de actividades de intercambio entre especialistas del INTA y periodistas agropecuarios.

