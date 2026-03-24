Consejeros Escolares de LLA insisten en que se informe sobre el estado de la la Pileta del CEC 801 de «Pibelandia»

El cuerpo de Consejeros Escolares del Partido de 9 de Julio, elevó en el día de la fecha una reiteración del Pedido de Informe realizado el 18 de febrero del corriente año, ya que la respuesta sobre el Estado de la pileta del CEC 801 Pibelandia no ha sido satisfactoria. recordó en una comunicación la Libertad Avanza a traves de un informe de sus Consejeros Escolares.

Según lo reportado, «presenta inconsistencias entre el resumen de computo y presupuesto Oficial que data de Julio del 2024, tampoco explica los motivos por lo que la DPIE no otorgó el fin de obra, no está especificado los datos del representantes técnicos, empresa encargada de ejecución de obra y proveedores que participaron en la licitación.

Foto portada: Ilustración de la restauración de la pileta en enero 2026