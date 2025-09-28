Conflicto en ruta 65 y camino a El Tejar-Naon: Que rol tiene el municipio de Los Toldos en el lugar. La palabra oficial del Municipio de 9 de Julio

Tal como informara El Regional Digital sobre la situación dada en la intersección de ruta provincial 65 y acceso (léase Ruta provincial 70), hacia un lado, la localidad de El Tejar y hacia la otra margen, acceso a Carlos María Naon, donde alguien fue obstruyo el paso de agua en un alcantarillado, simplemente porque no quería que pase el agua hacia Naon, trabajo de limpieza de uno de los alcantarillados que había realizado el municipio, en la jornada del jueves 25 en horas de la tarde.

Ante la consulta por parte de El Regional Digital, al secretario de obras públicas de la Municipalidad de 9 de Julio, Juan Pablo Boufflet, este explico “es un paso que Vialidad Provincia, Jurisdicción Junín, ya que pertenece a esa zona, venía controlando que ese alcantarillado estaba tirando lo debido, por lo que se requería limpiar.

Ellos no tenían máquina, nos requirieron una máquina a nosotros. Hace como dos meses que andamos atrás de esta tarea. Bueno un hueco con la máquina y procedimos a la limpieza de la misma dentro de lo que abarca y le compete a Vialidad Provincia, parte de la banquina de la ruta, por lo que se produjo la limpieza; pero lamentablemente a la hora de que había pasado eso nos enteramos de que un grupo de vecinos que desconocemos habían tapado la misma, explico a El Regional Digital.

Valer resaltar que, para cometer ese delito, también quien obstruyo el paso del agua, se valió de romper señales de tránsito de ruta provincial 65, lo que constituye en un doble delito.

Consultado si cuando estaba la máquina, había llegado la máquina, Boufflet desconoció ese hecho, y aclaro que la obra la dirigió Vialidad, quien dijo lo que se debía hacer. Bajamos la máquina, hicimos el trabajo y después nos retiramos nosotros, como la gente de Vialidad”, explico. Según Juan Pablo Boufflet el no estuvo en el lugar, si el capataz del área, además de otros empleados municipales.

Boufflet informo a este Portal, que tomado conocimiento de lo que había sucedido en el lugar, nosotros notificamos a Vialidad de lo que había ocurrido por lo que, ellos volvieron al lugar este viernes en la mañana, a limpiar y ver los daños y qué tipo de carteles habían roto. Por esta situación se dio aviso tanto a Patrulla Rural de 9 de Julio y Los Toldos.

Reunión con vecinos de Naon

En otro orden Boufflet informo a El Regional Digital, que en la mañana de este viernes recibió a un grupo de vecinos de Carlos Maria Naon, con quienes hablo de este tema y otros que requieren los vecinos, como lo es la limpieza de un canal lindante a las vías que pertenece ya dentro del distrito de Gral. Viamonte. Es algo que le tenemos que requerir juntos, a Los Toldos, y explico que “el primer pedazo que baja a la ruta, unos 500 metros, tanto del lado, El Tejar como para Naon, ya es partido de Los Toldos. Nosotros ahí no podemos hacer una obra porque estaríamos fuera de nuestra jurisdicción. Así que bueno, nada, es un trabajo que lo tienen que hacer Los Toldos y eso es lo que les decíamos, que la verdad que tienen que hacer fuerza y reclamar para que ellos lo hagan, puntualizo Boufflet.

También la reunión con los vecinos de Naon, surgió el pedido de colocación de unos tubos en una parte del camino hacia la localidad, y donde nos está cruzando el agua, explico, el funcionario de Obras Públicas.

Hay un par de tubos que se limpiaron y otros que no. Entonces, bueno, estamos con la colocación de tubos nuevamente ahí en el acceso, así el agua se encauza y pasa por los tubos y no nos corta el camino.

Mesa de trabajo con productores y entidades rurales

Finalmente, Juan Pablo Boufflet resalto que a partir de una mesa de trabajo que se ha conformado por pedido de los productores y Sociedad Rural de 9 de Julio, es que estamos sentados el Municipio, el Ministerio de Desarrollo Agrario, La Rural, Hidráulica, Vialidad Provincia, Federación Agraria y La Cooperativa Agrícola de Dudignac donde estamos buscando la vuelta para trabajar con estas cosas y que estamos llevando adelante.

Por ultimo dijo que “comparando con otras localidades que hemos tenido reuniones en distintos lados esta semana con nuestra Intendente, la verdad que lo que estamos viendo es que los resultados son buenos y que nosotros contamos con una gran parte de maquinaria, casi te diría que mejor que varios municipios de alrededor”, aseguro, aunque agrego cierto es que no son suficientes, pero estamos batallando bastante bien toda la emergencia que tenemos.